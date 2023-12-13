«Бекхан Исраилов (Рос)» – «Нурсултан Аманжолов (Каз)». 20.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Бекхан Исраилов (Рос) проведет 20.04.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Нурсултан Аманжолов (Каз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Бекхан Исраилов (Рос) — Нурсултан Аманжолов (Каз) пройдет 20.04.2024, и можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Бекхан Исраилов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Нурсултан Аманжолов (Каз) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бекхан Исраилов (Рос) — Нурсултан Аманжолов (Каз):

победа Бекхан Исраилов (Рос) – 2.3, ничья – 11, победа Нурсултан Аманжолов (Каз) – 1.82

Прогноз на матч Бекхан Исраилов (Рос) – Нурсултан Аманжолов (Каз) Ночь чемпионов IBA, титульный бой, 20.04.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Бекхан Исраилов (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 2.3. А котировка на то, что Нурсултан Аманжолов (Каз) будет сильнее повысилась до 1.82.

История личных встреч

На данный момент Бекхан Исраилов (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Бекхан Исраилов (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Бекхан Исраилов (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Бекхан Исраилов (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Нурсултан Аманжолов (Каз) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Нурсултан Аманжолов (Каз) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Нурсултан Аманжолов (Каз) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Нурсултан Аманжолов (Каз) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Нурсултан Аманжолов (Каз) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Бекхан Исраилов (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Бекхан Исраилов (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Бекхан Исраилов (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Бекхан Исраилов (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Бекхан Исраилов (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Бекхан Исраилов (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Нурсултан Аманжолов (Каз) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Нурсултан Аманжолов (Каз) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Нурсултан Аманжолов (Каз) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Нурсултан Аманжолов (Каз) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Нурсултан Аманжолов (Каз), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Бекхан Исраилов (Рос) – Нурсултан Аманжолов (Каз) 20.04.24

Появление на ринге таких бойцов, как Бекхан Исраилов (Рос) и Нурсултан Аманжолов (Каз) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бекхан Исраилов (Рос) и Нурсултан Аманжолов (Каз). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Бекхан Исраилов (Рос) и Нурсултан Аманжолов (Каз) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Бекхан Исраилов (Рос) и Нурсултан Аманжолов (Каз) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Бекхан Исраилов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Нурсултан Аманжолов (Каз), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Бекхан Исраилов (Рос)

Хотя Бекхан Исраилов (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Бекхан Исраилов (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Бекхан Исраилов (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Бекхан Исраилов (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Бекхан Исраилов (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Нурсултан Аманжолов (Каз)

Никаких высот Нурсултан Аманжолов (Каз) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Нурсултан Аманжолов (Каз) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Нурсултан Аманжолов (Каз) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Нурсултан Аманжолов (Каз) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Бекхан Исраилов (Рос) — Нурсултан Аманжолов (Каз). Прогноз и ставки на матч. Ночь чемпионов IBA 20.04.2024

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Бекхан Исраилов (Рос) — Нурсултан Аманжолов (Каз) собираются ставить на то, что сильнее будет Бекхан Исраилов (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Бекхан Исраилов (Рос) и Нурсултан Аманжолов (Каз) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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