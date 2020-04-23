Леонид Шейнгезихт — Харрисон Адамс: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз и ставка на матч Леонид Шейнгезихт — Харрисон Адамс 23.04.2024

23.04.2024 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Леонид Шейнгезихт , а противостоять в этом поединке будет Харрисон Адамс.



Теннисное противостояние Леонид Шейнгезихт — Харрисон Адамс пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 23.04.2024. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 18:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Леонид Шейнгезихт является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Леонид Шейнгезихт — Харрисон Адамс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Леонид Шейнгезихт имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23.04.2024 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Харрисон Адамс. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Леонид Шейнгезихт имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Леонид Шейнгезихт

В этом сезоне Леонид Шейнгезихт показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Леонид Шейнгезихт сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Леонид Шейнгезихт еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Леонид Шейнгезихт обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Леонид Шейнгезихт играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Леонид Шейнгезихт любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Харрисон Адамс

На этом турнире Харрисон Адамс играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Харрисон Адамс все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Харрисон Адамс не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Харрисон Адамс уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Харрисон Адамс на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Харрисон Адамс пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Леонид Шейнгезихт и Харрисон Адамс. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Леонид Шейнгезихт — Харрисон Адамс 23.04.2024

Леонид Шейнгезихт

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Леонид Шейнгезихт, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Леонид Шейнгезихт уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Леонид Шейнгезихт старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Леонид Шейнгезихт, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Леонид Шейнгезихт не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Леонид Шейнгезихт все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Леонид Шейнгезихт точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Харрисон Адамс

Харрисон Адамс лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Харрисон Адамс играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Харрисон Адамс начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Харрисон Адамс выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Харрисон Адамс сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Леонид Шейнгезихт — Харрисон Адамс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Леонид Шейнгезихт и Харрисон Адамс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Леонид Шейнгезихт и Харрисон Адамс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Леонид Шейнгезихт и Харрисон Адамс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Леонид Шейнгезихт и Харрисон Адамс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Леонид Шейнгезихт — Харрисон Адамс: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Леонид Шейнгезихт имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Леонид Шейнгезихт и Харрисон Адамс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Харрисон Адамс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Леонид Шейнгезихт превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Харрисон Адамс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Леонид Шейнгезихт гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леонид Шейнгезихт — Харрисон Адамс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Леонид Шейнгезихт и Харрисон Адамс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Леонид Шейнгезихт и Харрисон Адамс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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