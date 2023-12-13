«Шанелл Дарган (Авс)» – «Кристин Гиллеспи (Н.Зел)». 24.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Шанелл Дарган (Авс) проведет 24-го апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кристин Гиллеспи (Н.Зел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 10:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 24-го апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Шанелл Дарган (Авс) — Кристин Гиллеспи (Н.Зел). По Москве начало данного поединка будет в 10:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шанелл Дарган (Авс) — Кристин Гиллеспи (Н.Зел):

победа Шанелл Дарган (Авс) – 0, ничья – 0, победа Кристин Гиллеспи (Н.Зел) – 0

Прогноз на матч Шанелл Дарган (Авс) – Кристин Гиллеспи (Н.Зел) Бои, титульный бой, 24-го апреля :

Так как Шанелл Дарган (Авс) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Кристин Гиллеспи (Н.Зел) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Шанелл Дарган (Авс) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Шанелл Дарган (Авс) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Шанелл Дарган (Авс) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Шанелл Дарган (Авс) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Шанелл Дарган (Авс) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Шанелл Дарган (Авс) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Кристин Гиллеспи (Н.Зел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кристин Гиллеспи (Н.Зел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кристин Гиллеспи (Н.Зел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кристин Гиллеспи (Н.Зел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кристин Гиллеспи (Н.Зел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Шанелл Дарган (Авс) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Шанелл Дарган (Авс) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Шанелл Дарган (Авс) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Шанелл Дарган (Авс) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Шанелл Дарган (Авс) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Шанелл Дарган (Авс) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Кристин Гиллеспи (Н.Зел) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Кристин Гиллеспи (Н.Зел) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Кристин Гиллеспи (Н.Зел) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Кристин Гиллеспи (Н.Зел) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Кристин Гиллеспи (Н.Зел) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Шанелл Дарган (Авс) – Кристин Гиллеспи (Н.Зел) 24.04.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Шанелл Дарган (Авс) и Кристин Гиллеспи (Н.Зел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Шанелл Дарган (Авс) и Кристин Гиллеспи (Н.Зел) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Шанелл Дарган (Авс) является очевидным фаворитом, ведь Кристин Гиллеспи (Н.Зел) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Шанелл Дарган (Авс) — Кристин Гиллеспи (Н.Зел) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Кристин Гиллеспи (Н.Зел) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Шанелл Дарган (Авс)

Как бы Шанелл Дарган (Авс) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Шанелл Дарган (Авс) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Шанелл Дарган (Авс) дрался на ринге только с представителями своей страны. Шанелл Дарган (Авс) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Шанелл Дарган (Авс) совершенно не работает над собственной защитой.

Кристин Гиллеспи (Н.Зел)

Никаких высот Кристин Гиллеспи (Н.Зел) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Кристин Гиллеспи (Н.Зел) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Кристин Гиллеспи (Н.Зел) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Кристин Гиллеспи (Н.Зел) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Шанелл Дарган (Авс) — Кристин Гиллеспи (Н.Зел). Прогноз и ставки на матч. Бои 24-го апреля

Спортивные эксперты считают, что Шанелл Дарган (Авс) сейчас намного сильнее, чем Кристин Гиллеспи (Н.Зел), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Шанелл Дарган (Авс) — Кристин Гиллеспи (Н.Зел) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Шанелл Дарган (Авс) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://rockaluga.ru/cat0-1063115-peninsula-pauer-brisben-olimpik-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-avstralii-24-04-24/

http://evolvegame.ru/cat3-793478-segodnya-match-elevation-ural-police-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-24-04-24/