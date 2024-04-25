«Лаша Гурули (Гру)» – «Вахид Аббасов (Срб)». 25.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Лаша Гурули (Гру) проведет 25-го апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Вахид Аббасов (Срб). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 25-го апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Лаша Гурули (Гру) — Вахид Аббасов (Срб). По Москве начало данного поединка будет в 20:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лаша Гурули (Гру) — Вахид Аббасов (Срб):

победа Лаша Гурули (Гру) – 0, ничья – 0, победа Вахид Аббасов (Срб) – 0

Прогноз на матч Лаша Гурули (Гру) – Вахид Аббасов (Срб) Чемпионат Европы, титульный бой, 25-го апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Лаша Гурули (Гру) станет победителем боя. Если выиграет Вахид Аббасов (Срб), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Лаша Гурули (Гру) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Лаша Гурули (Гру) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Лаша Гурули (Гру) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Лаша Гурули (Гру) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Лаша Гурули (Гру) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Лаша Гурули (Гру) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Вахид Аббасов (Срб) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Вахид Аббасов (Срб) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Вахид Аббасов (Срб) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Вахид Аббасов (Срб) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Вахид Аббасов (Срб) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Лаша Гурули (Гру) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Лаша Гурули (Гру) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Лаша Гурули (Гру) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Лаша Гурули (Гру) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Лаша Гурули (Гру) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Лаша Гурули (Гру) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Вахид Аббасов (Срб) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Вахид Аббасов (Срб) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Вахид Аббасов (Срб) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Вахид Аббасов (Срб) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Лаша Гурули (Гру) – Вахид Аббасов (Срб) 25.04.24

Появление на ринге таких бойцов, как Лаша Гурули (Гру) и Вахид Аббасов (Срб) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Лаша Гурули (Гру) и Вахид Аббасов (Срб). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Лаша Гурули (Гру) и Вахид Аббасов (Срб). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Лаша Гурули (Гру) и Вахид Аббасов (Срб) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Лаша Гурули (Гру) и Вахид Аббасов (Срб) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Лаша Гурули (Гру) и Вахид Аббасов (Срб) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Лаша Гурули (Гру) — Вахид Аббасов (Срб) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Вахид Аббасов (Срб), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Лаша Гурули (Гру)

На самом деле Лаша Гурули (Гру) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Лаша Гурули (Гру) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Лаша Гурули (Гру) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Лаша Гурули (Гру) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Лаша Гурули (Гру) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Вахид Аббасов (Срб)

Сейчас Вахид Аббасов (Срб) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Вахид Аббасов (Срб) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Вахид Аббасов (Срб) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Вахид Аббасов (Срб) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Вахид Аббасов (Срб) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Лаша Гурули (Гру) — Вахид Аббасов (Срб). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 25-го апреля

В этом поединке Лаша Гурули (Гру) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Вахид Аббасов (Срб), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Лаша Гурули (Гру) легко справится с таким соперником, как Вахид Аббасов (Срб). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://rockaluga.ru/cat2-936597-prognoz-korban-krouter-pedro-arauzho-25-go-aprelya-2024-goda-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat1-794886-prognoz-na-match-aleksey-zaharov-mohamed-nazim-mahluf-ot-eksperta-25-04-24/