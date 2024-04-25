«Лука Пратлячич (Хор)» – «Душан Велетич (Бос)». 25.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 25.04.2024 должен состояться бой Лука Пратлячич (Хор) — Душан Велетич (Бос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Лука Пратлячич (Хор) и Душан Велетич (Бос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Лука Пратлячич (Хор) — Душан Велетич (Бос) пройдет 25.04.2024, и можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Лука Пратлячич (Хор) имеет две победы нокаутом, а Душан Велетич (Бос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лука Пратлячич (Хор) — Душан Велетич (Бос):

победа Лука Пратлячич (Хор) – 0, ничья – 0, победа Душан Велетич (Бос) – 0

Прогноз на матч Лука Пратлячич (Хор) – Душан Велетич (Бос) Чемпионат Европы, титульный бой, 25.04.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Лука Пратлячич (Хор) не очень выгодно, а вот Душан Велетич (Бос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Лука Пратлячич (Хор) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Лука Пратлячич (Хор) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Лука Пратлячич (Хор) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Лука Пратлячич (Хор) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Душан Велетич (Бос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Душан Велетич (Бос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Душан Велетич (Бос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Душан Велетич (Бос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Душан Велетич (Бос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Лука Пратлячич (Хор) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Лука Пратлячич (Хор) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Лука Пратлячич (Хор) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Лука Пратлячич (Хор) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Душан Велетич (Бос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Душан Велетич (Бос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Душан Велетич (Бос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Душан Велетич (Бос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Душан Велетич (Бос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Лука Пратлячич (Хор) – Душан Велетич (Бос) 25.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Лука Пратлячич (Хор) и Душан Велетич (Бос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Лука Пратлячич (Хор) и Душан Велетич (Бос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Лука Пратлячич (Хор) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Душан Велетич (Бос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Лука Пратлячич (Хор) является очевидным фаворитом, ведь Душан Велетич (Бос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Лука Пратлячич (Хор) — Душан Велетич (Бос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Душан Велетич (Бос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Лука Пратлячич (Хор)

Как бы Лука Пратлячич (Хор) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Лука Пратлячич (Хор) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Лука Пратлячич (Хор) дрался на ринге только с представителями своей страны. Лука Пратлячич (Хор) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Лука Пратлячич (Хор) совершенно не работает над собственной защитой.

Душан Велетич (Бос)

Сейчас Душан Велетич (Бос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Душан Велетич (Бос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Душан Велетич (Бос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Душан Велетич (Бос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Душан Велетич (Бос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Лука Пратлячич (Хор) — Душан Велетич (Бос). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 25.04.2024

Вряд ли Лука Пратлячич (Хор) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Душан Велетич (Бос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Лука Пратлячич (Хор) и Душан Велетич (Бос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Лука Пратлячич (Хор) выиграет бой.

http://evolvegame.ru/cat4-795039-prognoz-na-match-syaodi-yu-alevtina-ibragimova-26-04-24/

http://rockaluga.ru/cat1-1064021-holon-iermiyahu-hapoel-gercliya-prognoz-specialista-na-futbol-26-04-24/