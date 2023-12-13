«Эскерхан Мадиев (Гру)» – «Тугрулхан Эрдемир (Тур)». 25.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Эскерхан Мадиев (Гру) — Тугрулхан Эрдемир (Тур) на 25.04.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Эскерхан Мадиев (Гру) и Тугрулхан Эрдемир (Тур) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:10.

В 20:10 по московскому времени Эскерхан Мадиев (Гру) и Тугрулхан Эрдемир (Тур) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 25.04.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Эскерхан Мадиев (Гру) и Тугрулхан Эрдемир (Тур) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Эскерхан Мадиев (Гру).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эскерхан Мадиев (Гру) — Тугрулхан Эрдемир (Тур):

победа Эскерхан Мадиев (Гру) – 0, ничья – 0, победа Тугрулхан Эрдемир (Тур) – 0

Прогноз на матч Эскерхан Мадиев (Гру) – Тугрулхан Эрдемир (Тур) Чемпионат Европы, титульный бой, 25.04.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Эскерхан Мадиев (Гру) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Тугрулхан Эрдемир (Тур) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Эскерхан Мадиев (Гру) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Эскерхан Мадиев (Гру) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Эскерхан Мадиев (Гру) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Эскерхан Мадиев (Гру) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Эскерхан Мадиев (Гру) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Эскерхан Мадиев (Гру) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Тугрулхан Эрдемир (Тур) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Тугрулхан Эрдемир (Тур) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Тугрулхан Эрдемир (Тур), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Тугрулхан Эрдемир (Тур) должен быть в хорошей физической форме. Тугрулхан Эрдемир (Тур) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Эскерхан Мадиев (Гру) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Эскерхан Мадиев (Гру) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Эскерхан Мадиев (Гру) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Эскерхан Мадиев (Гру) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Эскерхан Мадиев (Гру) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Эскерхан Мадиев (Гру) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Тугрулхан Эрдемир (Тур) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Тугрулхан Эрдемир (Тур) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Тугрулхан Эрдемир (Тур) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Тугрулхан Эрдемир (Тур) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Тугрулхан Эрдемир (Тур) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Тугрулхан Эрдемир (Тур) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Тугрулхан Эрдемир (Тур) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Эскерхан Мадиев (Гру) – Тугрулхан Эрдемир (Тур) 25.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Эскерхан Мадиев (Гру) и Тугрулхан Эрдемир (Тур). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Эскерхан Мадиев (Гру) и Тугрулхан Эрдемир (Тур) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Эскерхан Мадиев (Гру) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Тугрулхан Эрдемир (Тур) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эскерхан Мадиев (Гру) легко справится с таким соперником, как Тугрулхан Эрдемир (Тур). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Эскерхан Мадиев (Гру) в данный момент сильнее, нежели Тугрулхан Эрдемир (Тур), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Эскерхан Мадиев (Гру)

На самом деле Эскерхан Мадиев (Гру) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Эскерхан Мадиев (Гру) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Эскерхан Мадиев (Гру) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Эскерхан Мадиев (Гру) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Эскерхан Мадиев (Гру) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Тугрулхан Эрдемир (Тур)

На сегодняшний день Тугрулхан Эрдемир (Тур) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Тугрулхан Эрдемир (Тур) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Тугрулхан Эрдемир (Тур) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Тугрулхан Эрдемир (Тур) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Эскерхан Мадиев (Гру) — Тугрулхан Эрдемир (Тур). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 25.04.2024

Вряд ли Эскерхан Мадиев (Гру) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Тугрулхан Эрдемир (Тур), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Эскерхан Мадиев (Гру) и Тугрулхан Эрдемир (Тур), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Эскерхан Мадиев (Гру) выиграет с помощью нокаута.

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