Джимбрере/Куламбаева — Вилар/Гиороайе. Прогноз, ставки на матч. ITF (26.04.24)

26-го апреля 2024 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джимбрере/Куламбаева , а противостоять в этом поединке будет Вилар/Гиороайе.



В 12:00 по Москве Джимбрере/Куламбаева и Вилар/Гиороайе выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 26-го апреля 2024 года. Единственный раз Джимбрере/Куламбаева и Вилар/Гиороайе встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Джимбрере/Куламбаева сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джимбрере/Куламбаева — Вилар/Гиороайе:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 26-го апреля 2024 года откроет его противостояние Джимбрере/Куламбаева — Вилар/Гиороайе. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Джимбрере/Куламбаева и Вилар/Гиороайе отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Вилар/Гиороайе может гордиться семью победами, а вот Джимбрере/Куламбаева имеет только пять выигранных встреч.

Джимбрере/Куламбаева

В этом сезоне Джимбрере/Куламбаева показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Джимбрере/Куламбаева сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Джимбрере/Куламбаева еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Джимбрере/Куламбаева обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Джимбрере/Куламбаева играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Джимбрере/Куламбаева любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Вилар/Гиороайе

На этом турнире Вилар/Гиороайе играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Вилар/Гиороайе все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Вилар/Гиороайе не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Вилар/Гиороайе уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Вилар/Гиороайе на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Вилар/Гиороайе пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Джимбрере/Куламбаева» — «Вилар/Гиороайе»: прогноз автора

Джимбрере/Куламбаева и Вилар/Гиороайе – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Джимбрере/Куламбаева — Вилар/Гиороайе (26-го апреля 2024 года), ставки и коэффициенты

Джимбрере/Куламбаева

Джимбрере/Куламбаева не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Джимбрере/Куламбаева любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Джимбрере/Куламбаева умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Джимбрере/Куламбаева не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Джимбрере/Куламбаева умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Вилар/Гиороайе

Выступать в зале Вилар/Гиороайе не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Вилар/Гиороайе старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Вилар/Гиороайе принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Вилар/Гиороайе демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Вилар/Гиороайе даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Вилар/Гиороайе хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Джимбрере/Куламбаева — Вилар/Гиороайе Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Джимбрере/Куламбаева и Вилар/Гиороайе. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Джимбрере/Куламбаева — Вилар/Гиороайе: будет сделан акцент на атакующий теннис

Джимбрере/Куламбаева и Вилар/Гиороайе которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джимбрере/Куламбаева имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вилар/Гиороайе хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джимбрере/Куламбаева. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вилар/Гиороайе умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джимбрере/Куламбаева довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вилар/Гиороайе вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джимбрере/Куламбаева.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джимбрере/Куламбаева — Вилар/Гиороайе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джимбрере/Куламбаева и Вилар/Гиороайе сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джимбрере/Куламбаева, и Вилар/Гиороайе будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-795143-dzhimbrerekulambaeva-vilargioroaye-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-26-04-24/