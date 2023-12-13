«Джозеф Диаз-младший (США)» – «Оскар Дуарте (Мек)». 28.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джозеф Диаз-младший (США) проведет 28.04.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Оскар Дуарте (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 04:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 04:00 по московскому времени Джозеф Диаз-младший (США) и Оскар Дуарте (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28.04.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джозеф Диаз-младший (США) и Оскар Дуарте (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джозеф Диаз-младший (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джозеф Диаз-младший (США) — Оскар Дуарте (Мек):

победа Джозеф Диаз-младший (США) – 2.419, ничья – 17, победа Оскар Дуарте (Мек) – 1.59

Прогноз на матч Джозеф Диаз-младший (США) – Оскар Дуарте (Мек) Бои, титульный бой, 28.04.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Джозеф Диаз-младший (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 2.419. А котировка на то, что Оскар Дуарте (Мек) будет сильнее повысилась до 1.59.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джозеф Диаз-младший (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джозеф Диаз-младший (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джозеф Диаз-младший (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джозеф Диаз-младший (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джозеф Диаз-младший (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джозеф Диаз-младший (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Оскар Дуарте (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Оскар Дуарте (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Оскар Дуарте (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Оскар Дуарте (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Оскар Дуарте (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Джозеф Диаз-младший (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джозеф Диаз-младший (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джозеф Диаз-младший (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джозеф Диаз-младший (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джозеф Диаз-младший (США) валится с ног. К тому же, Джозеф Диаз-младший (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джозеф Диаз-младший (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Оскар Дуарте (Мек) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Оскар Дуарте (Мек) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Оскар Дуарте (Мек) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Оскар Дуарте (Мек) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джозеф Диаз-младший (США) – Оскар Дуарте (Мек) 28.04.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джозеф Диаз-младший (США) и Оскар Дуарте (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Джозеф Диаз-младший (США) и Оскар Дуарте (Мек) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джозеф Диаз-младший (США) и Оскар Дуарте (Мек) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джозеф Диаз-младший (США) и Оскар Дуарте (Мек) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джозеф Диаз-младший (США) — Оскар Дуарте (Мек) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Оскар Дуарте (Мек) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Джозеф Диаз-младший (США) — Оскар Дуарте (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Оскар Дуарте (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джозеф Диаз-младший (США)

Джозеф Диаз-младший (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джозеф Диаз-младший (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джозеф Диаз-младший (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джозеф Диаз-младший (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джозеф Диаз-младший (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Оскар Дуарте (Мек)

Уже несколько лет Оскар Дуарте (Мек) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Оскар Дуарте (Мек) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Оскар Дуарте (Мек) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джозеф Диаз-младший (США) — Оскар Дуарте (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 28.04.2024

На титульный бой Джозеф Диаз-младший (США) — Оскар Дуарте (Мек) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Джозеф Диаз-младший (США) — Оскар Дуарте (Мек) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джозеф Диаз-младший (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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