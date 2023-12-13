«Альбина Молдажанова (Рос)» – «Бусеназ Сурменели (Тур)». 27.04.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 27-го апреля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Альбина Молдажанова (Рос) — Бусеназ Сурменели (Тур). На ринге его участники появятся в 19:10 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Альбина Молдажанова (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 27-го апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Альбина Молдажанова (Рос) — Бусеназ Сурменели (Тур). По Москве начало данного поединка будет в 19:10, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альбина Молдажанова (Рос) — Бусеназ Сурменели (Тур):

победа Альбина Молдажанова (Рос) – 0, ничья – 0, победа Бусеназ Сурменели (Тур) – 0

Прогноз на матч Альбина Молдажанова (Рос) – Бусеназ Сурменели (Тур) Чемпионат Европы, титульный бой, 27-го апреля :

Букмекерские конторы на бой Альбина Молдажанова (Рос) — Бусеназ Сурменели (Тур) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Альбина Молдажанова (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Альбина Молдажанова (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Альбина Молдажанова (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Альбина Молдажанова (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Альбина Молдажанова (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Альбина Молдажанова (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Бусеназ Сурменели (Тур) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Бусеназ Сурменели (Тур) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Бусеназ Сурменели (Тур) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Бусеназ Сурменели (Тур) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Бусеназ Сурменели (Тур) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Альбина Молдажанова (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Альбина Молдажанова (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Альбина Молдажанова (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Альбина Молдажанова (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Бусеназ Сурменели (Тур) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Бусеназ Сурменели (Тур) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Бусеназ Сурменели (Тур) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Бусеназ Сурменели (Тур) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Бусеназ Сурменели (Тур) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Альбина Молдажанова (Рос) – Бусеназ Сурменели (Тур) 27.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Альбина Молдажанова (Рос) и Бусеназ Сурменели (Тур). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Альбина Молдажанова (Рос) и Бусеназ Сурменели (Тур) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Альбина Молдажанова (Рос) и Бусеназ Сурменели (Тур) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Альбина Молдажанова (Рос) и Бусеназ Сурменели (Тур) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Альбина Молдажанова (Рос) — Бусеназ Сурменели (Тур) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Бусеназ Сурменели (Тур) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Альбина Молдажанова (Рос) в данный момент сильнее, нежели Бусеназ Сурменели (Тур), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Альбина Молдажанова (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Альбина Молдажанова (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Альбина Молдажанова (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Альбина Молдажанова (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Альбина Молдажанова (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Альбина Молдажанова (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Бусеназ Сурменели (Тур)

В своей карьере Бусеназ Сурменели (Тур) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Бусеназ Сурменели (Тур) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Бусеназ Сурменели (Тур) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Бусеназ Сурменели (Тур) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Альбина Молдажанова (Рос) — Бусеназ Сурменели (Тур). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 27-го апреля

Несмотря на то, что Альбина Молдажанова (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Бусеназ Сурменели (Тур) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Альбина Молдажанова (Рос) и Бусеназ Сурменели (Тур), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Альбина Молдажанова (Рос) выиграет бой.

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