Фрик Ван Донселаар — Филип Кроло. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.05.24)

Фрик Ван Донселаар — Филип Кроло (01-го мая 2024 года), ставки и коэффициенты

01-го мая 2024 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фрик Ван Донселаар , а противостоять в этом поединке будет Филип Кроло.



В 12:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Фрик Ван Донселаар и Филип Кроло. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 01-го мая 2024 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фрик Ван Донселаар — Филип Кроло:

01-го мая 2024 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Фрик Ван Донселаар — Филип Кроло. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Филип Кроло, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Филип Кроло выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Фрик Ван Донселаар

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Фрик Ван Донселаар находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Фрик Ван Донселаар является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Фрик Ван Донселаар умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Фрик Ван Донселаар обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Фрик Ван Донселаар может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Филип Кроло

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Филип Кроло на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Филип Кроло демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Филип Кроло имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Филип Кроло намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Филип Кроло не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Филип Кроло будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Филип Кроло и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Филип Кроло умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Фрик Ван Донселаар — Филип Кроло

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Фрик Ван Донселаар и Филип Кроло являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Фрик Ван Донселаар — Филип Кроло. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.05.24)

Фрик Ван Донселаар

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Фрик Ван Донселаар, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Фрик Ван Донселаар уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Фрик Ван Донселаар старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Фрик Ван Донселаар, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Фрик Ван Донселаар не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Фрик Ван Донселаар все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Фрик Ван Донселаар точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Филип Кроло

На этом турнире Филип Кроло играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Филип Кроло какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Филип Кроло уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Филип Кроло много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Филип Кроло сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Филип Кроло не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Фрик Ван Донселаар — Филип Кроло Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Фрик Ван Донселаар и Филип Кроло начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Фрик Ван Донселаар и Филип Кроло показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Фрик Ван Донселаар и Филип Кроло провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Фрик Ван Донселаар и Филип Кроло действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Фрик Ван Донселаар — Филип Кроло: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Фрик Ван Донселаар имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Фрик Ван Донселаар и Филип Кроло отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Филип Кроло в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Фрик Ван Донселаар превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Филип Кроло сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Фрик Ван Донселаар гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фрик Ван Донселаар — Филип Кроло. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Фрик Ван Донселаар и Филип Кроло букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Фрик Ван Донселаар и Филип Кроло проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-798718-stefana-lazar-karola-patrisiya-bezhenaru-prognoz-i-stavki-ot-specialista-01-05-24/