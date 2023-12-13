«Рамель Макадо младший (Фил)» – «Лоренц Думам-аг (Фил)». 01.05.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 01 мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Рамель Макадо младший (Фил) — Лоренц Думам-аг (Фил). На ринге его участники появятся в 09:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Рамель Макадо младший (Фил) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Рамель Макадо младший (Фил) — Лоренц Думам-аг (Фил) пройдет 01 мая, и можно не сомневаться, что в 09:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Рамель Макадо младший (Фил) имеет две победы нокаутом, а Лоренц Думам-аг (Фил) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рамель Макадо младший (Фил) — Лоренц Думам-аг (Фил):

победа Рамель Макадо младший (Фил) – 0, ничья – 0, победа Лоренц Думам-аг (Фил) – 0

Прогноз на матч Рамель Макадо младший (Фил) – Лоренц Думам-аг (Фил) Бои, титульный бой, 01 мая :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Рамель Макадо младший (Фил) станет победителем боя. Если выиграет Лоренц Думам-аг (Фил), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Рамель Макадо младший (Фил) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Рамель Макадо младший (Фил) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Рамель Макадо младший (Фил) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Рамель Макадо младший (Фил) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Лоренц Думам-аг (Фил) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Лоренц Думам-аг (Фил) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Лоренц Думам-аг (Фил), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Лоренц Думам-аг (Фил) должен быть в хорошей физической форме. Лоренц Думам-аг (Фил) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Рамель Макадо младший (Фил) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Рамель Макадо младший (Фил) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Рамель Макадо младший (Фил) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Рамель Макадо младший (Фил) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Рамель Макадо младший (Фил) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Лоренц Думам-аг (Фил) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Лоренц Думам-аг (Фил) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Лоренц Думам-аг (Фил) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Лоренц Думам-аг (Фил) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Рамель Макадо младший (Фил) – Лоренц Думам-аг (Фил) 01.05.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Рамель Макадо младший (Фил) и Лоренц Думам-аг (Фил), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Рамель Макадо младший (Фил) и Лоренц Думам-аг (Фил) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Рамель Макадо младший (Фил) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Лоренц Думам-аг (Фил) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Рамель Макадо младший (Фил) и Лоренц Думам-аг (Фил), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Рамель Макадо младший (Фил) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Рамель Макадо младший (Фил) в данный момент сильнее, нежели Лоренц Думам-аг (Фил), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Рамель Макадо младший (Фил)

В своей профессиональной карьере Рамель Макадо младший (Фил) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Рамель Макадо младший (Фил) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Рамель Макадо младший (Фил) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Рамель Макадо младший (Фил) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Рамель Макадо младший (Фил) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Лоренц Думам-аг (Фил)

Прошлый бой Лоренц Думам-аг (Фил) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Лоренц Думам-аг (Фил) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Лоренц Думам-аг (Фил) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Лоренц Думам-аг (Фил) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Рамель Макадо младший (Фил) — Лоренц Думам-аг (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 01 мая

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Рамель Макадо младший (Фил) — Лоренц Думам-аг (Фил) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Рамель Макадо младший (Фил) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Рамель Макадо младший (Фил) — Лоренц Думам-аг (Фил) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Рамель Макадо младший (Фил) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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