АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург — ТКУиК НЛ Санкт-Петербург. Прогноз, ставки на матч (16.03.20)

16-го марта 2020 года в 20:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Невская Баскетбольная Лига, в котором на своей площадке местный клуб АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург примет соперника по национальному первенству ТКУиК НЛ Санкт-Петербург.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург и ТКУиК НЛ Санкт-Петербург. Оно пройдет 16-го марта 2020 года, так что можно не сомневаться, что в 20:10 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург — ТКУиК НЛ Санкт-Петербург. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК ТКУиК НЛ Санкт-Петербург. Данный поединок будет сыгран 16-го марта 2020 года, а по московскому времени его начало состоится в 20:10. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба ТКУиК НЛ Санкт-Петербург лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург

В этом сезоне баскетбольный клуб АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург вообще лидирует в чемпионате.



ТКУиК НЛ Санкт-Петербург

В составе баскетбольного клуба ТКУиК НЛ Санкт-Петербург нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб ТКУиК НЛ Санкт-Петербург не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде ТКУиК НЛ Санкт-Петербург уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

Главный тренер баскетбольного клуба АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург пообещал, что 16-го марта 2020 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 20:10 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу ТКУиК НЛ Санкт-Петербург. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург — ТКУиК НЛ Санкт-Петербург. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.03.20)

АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург

Сейчас баскетбольный клуб АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

ТКУиК НЛ Санкт-Петербург

В прошлом матче баскетбольный клуб ТКУиК НЛ Санкт-Петербург потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб ТКУиК НЛ Санкт-Петербург и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба ТКУиК НЛ Санкт-Петербург находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург — ТКУиК НЛ Санкт-Петербург Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург — ТКУиК НЛ Санкт-Петербург, который должен пройти 16-го марта 2020 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 20:10 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург — ТКУиК НЛ Санкт-Петербург: хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб ТКУиК НЛ Санкт-Петербург сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб ТКУиК НЛ Санкт-Петербург выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером ТКУиК НЛ Санкт-Петербург показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб ТКУиК НЛ Санкт-Петербург не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург — ТКУиК НЛ Санкт-Петербург. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба АвтоТрансИнфо Санкт-Петербург нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба ТКУиК НЛ Санкт-Петербург не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб ТКУиК НЛ Санкт-Петербург уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба ТКУиК НЛ Санкт-Петербург очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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