БГТУ Санкт-Петербург (жен) — ПГУПС Санкт-Петербург (жен): хозяева должны брать три очка

БГТУ Санкт-Петербург (жен) — ПГУПС Санкт-Петербург (жен) (17-го марта 2020 года), ставки и коэффициенты

17-го марта 2020 года в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Студенческая лига, в котором на своей площадке местный клуб БГТУ Санкт-Петербург (жен) примет соперника по национальному первенству ПГУПС Санкт-Петербург (жен).



Баскетболисты клубов БГТУ Санкт-Петербург (жен) и ПГУПС Санкт-Петербург (жен) в 17:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 17-го марта 2020 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК БГТУ Санкт-Петербург (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния БГТУ Санкт-Петербург (жен) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ БГТУ Санкт-Петербург (жен) — ПГУПС Санкт-Петербург (жен):

В 17:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов БГТУ Санкт-Петербург (жен) и ПГУПС Санкт-Петербург (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 17-го марта 2020 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба ПГУПС Санкт-Петербург (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК БГТУ Санкт-Петербург (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

БГТУ Санкт-Петербург (жен)

К данному поединку баскетбольный клуб БГТУ Санкт-Петербург (жен) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб БГТУ Санкт-Петербург (жен) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей БГТУ Санкт-Петербург (жен) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



ПГУПС Санкт-Петербург (жен)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб ПГУПС Санкт-Петербург (жен) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК ПГУПС Санкт-Петербург (жен) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч БГТУ Санкт-Петербург (жен) — ПГУПС Санкт-Петербург (жен)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба БГТУ Санкт-Петербург (жен) наконец-то возвращаются домой, а 17-го марта 2020 года им уже необходимо сыграть поединок против БК ПГУПС Санкт-Петербург (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 17:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



БГТУ Санкт-Петербург (жен) — ПГУПС Санкт-Петербург (жен) (17-го марта 2020 года), ставки и коэффициенты

БГТУ Санкт-Петербург (жен)

Сейчас баскетбольный клуб БГТУ Санкт-Петербург (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб БГТУ Санкт-Петербург (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу БГТУ Санкт-Петербург (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

ПГУПС Санкт-Петербург (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб ПГУПС Санкт-Петербург (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб ПГУПС Санкт-Петербург (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч БГТУ Санкт-Петербург (жен) — ПГУПС Санкт-Петербург (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка БГТУ Санкт-Петербург (жен) — ПГУПС Санкт-Петербург (жен), который должен пройти 17-го марта 2020 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 17:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб БГТУ Санкт-Петербург (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

БГТУ Санкт-Петербург (жен) — ПГУПС Санкт-Петербург (жен): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне баскетбольный клуб БГТУ Санкт-Петербург (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб БГТУ Санкт-Петербург (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба БГТУ Санкт-Петербург (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб ПГУПС Санкт-Петербург (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба ПГУПС Санкт-Петербург (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ БГТУ Санкт-Петербург (жен) — ПГУПС Санкт-Петербург (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба БГТУ Санкт-Петербург (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба БГТУ Санкт-Петербург (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба БГТУ Санкт-Петербург (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба ПГУПС Санкт-Петербург (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб ПГУПС Санкт-Петербург (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба ПГУПС Санкт-Петербург (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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