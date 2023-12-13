«Беатрис Консули (Бра)» – «Патрисия Батиста (Бра)». 04.05.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 04-го мая 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Беатрис Консули (Бра) — Патрисия Батиста (Бра). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Беатрис Консули (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 01:00 по московскому времени Беатрис Консули (Бра) и Патрисия Батиста (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 04-го мая 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Беатрис Консули (Бра) и Патрисия Батиста (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Беатрис Консули (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Беатрис Консули (Бра) — Патрисия Батиста (Бра):

победа Беатрис Консули (Бра) – 0, ничья – 0, победа Патрисия Батиста (Бра) – 0

Прогноз на матч Беатрис Консули (Бра) – Патрисия Батиста (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04-го мая 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Беатрис Консули (Бра) не очень выгодно, а вот Патрисия Батиста (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Беатрис Консули (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Беатрис Консули (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Беатрис Консули (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Беатрис Консули (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Беатрис Консули (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Беатрис Консули (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Патрисия Батиста (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Патрисия Батиста (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Патрисия Батиста (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Патрисия Батиста (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Патрисия Батиста (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Беатрис Консули (Бра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Беатрис Консули (Бра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Беатрис Консули (Бра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Беатрис Консули (Бра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Патрисия Батиста (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Патрисия Батиста (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Патрисия Батиста (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Патрисия Батиста (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Патрисия Батиста (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Беатрис Консули (Бра) – Патрисия Батиста (Бра) 04.05.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Беатрис Консули (Бра) и Патрисия Батиста (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Беатрис Консули (Бра) и Патрисия Батиста (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Беатрис Консули (Бра) и Патрисия Батиста (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Беатрис Консули (Бра) и Патрисия Батиста (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Беатрис Консули (Бра) является очевидным фаворитом, ведь Патрисия Батиста (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Беатрис Консули (Бра) в данный момент сильнее, нежели Патрисия Батиста (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Беатрис Консули (Бра)

Как бы Беатрис Консули (Бра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Беатрис Консули (Бра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Беатрис Консули (Бра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Беатрис Консули (Бра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Беатрис Консули (Бра) совершенно не работает над собственной защитой.

Патрисия Батиста (Бра)

Патрисия Батиста (Бра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Патрисия Батиста (Бра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Патрисия Батиста (Бра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Патрисия Батиста (Бра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Патрисия Батиста (Бра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Беатрис Консули (Бра) — Патрисия Батиста (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04-го мая 2024 года

Так как Беатрис Консули (Бра) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Патрисия Батиста (Бра).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Беатрис Консули (Бра) и Патрисия Батиста (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Беатрис Консули (Бра) выиграет с помощью нокаута.

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