«Павол Лангер (Свк)» – «Марк Дуссис (Гер)». 04.05.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Павол Лангер (Свк) — Марк Дуссис (Гер) на 04 мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Павол Лангер (Свк) и Марк Дуссис (Гер) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Павол Лангер (Свк) — Марк Дуссис (Гер) пройдет 04 мая, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Павол Лангер (Свк) имеет две победы нокаутом, а Марк Дуссис (Гер) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Павол Лангер (Свк) — Марк Дуссис (Гер):

победа Павол Лангер (Свк) – 0, ничья – 0, победа Марк Дуссис (Гер) – 0

Прогноз на матч Павол Лангер (Свк) – Марк Дуссис (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04 мая :

Букмекерские конторы на бой Павол Лангер (Свк) — Марк Дуссис (Гер) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Павол Лангер (Свк) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Павол Лангер (Свк) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Павол Лангер (Свк) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Павол Лангер (Свк) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Павол Лангер (Свк) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Павол Лангер (Свк) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Марк Дуссис (Гер) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Марк Дуссис (Гер) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Марк Дуссис (Гер) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Марк Дуссис (Гер) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Марк Дуссис (Гер) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Павол Лангер (Свк) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Павол Лангер (Свк) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Павол Лангер (Свк) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Павол Лангер (Свк) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Павол Лангер (Свк) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Марк Дуссис (Гер) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Марк Дуссис (Гер) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Марк Дуссис (Гер) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Марк Дуссис (Гер) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Марк Дуссис (Гер), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Павол Лангер (Свк) – Марк Дуссис (Гер) 04.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Павол Лангер (Свк) и Марк Дуссис (Гер) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Павол Лангер (Свк) и Марк Дуссис (Гер). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Павол Лангер (Свк) и Марк Дуссис (Гер). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Павол Лангер (Свк) и Марк Дуссис (Гер) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Павол Лангер (Свк) и Марк Дуссис (Гер) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Павол Лангер (Свк) и Марк Дуссис (Гер) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Павол Лангер (Свк) — Марк Дуссис (Гер) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Марк Дуссис (Гер), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Павол Лангер (Свк)

Павол Лангер (Свк) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Павол Лангер (Свк) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Павол Лангер (Свк) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Павол Лангер (Свк) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Павол Лангер (Свк) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Марк Дуссис (Гер)

В своей карьере Марк Дуссис (Гер) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Марк Дуссис (Гер) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Марк Дуссис (Гер) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Марк Дуссис (Гер) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Павол Лангер (Свк) — Марк Дуссис (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04 мая

Спортивные эксперты считают, что Павол Лангер (Свк) сейчас намного сильнее, чем Марк Дуссис (Гер), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Павол Лангер (Свк) и Марк Дуссис (Гер), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Павол Лангер (Свк) выиграет с помощью нокаута.

http://evolvegame.ru/cat2-800107-prognoz-na-match-draki-brno-kotlarka-03-05-24/

http://rockaluga.ru/cat1-939746-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-los-angeles-st-louis-03-05-24/