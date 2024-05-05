«Хироки Акимото (Япо)» – «Жуй Вэй (Кит)». 05.05.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Хироки Акимото (Япо) проведет 05-го мая 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Жуй Вэй (Кит). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Хироки Акимото (Япо) — Жуй Вэй (Кит) пройдет 05-го мая 2024 года, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Хироки Акимото (Япо) имеет две победы нокаутом, а Жуй Вэй (Кит) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хироки Акимото (Япо) — Жуй Вэй (Кит):

победа Хироки Акимото (Япо) – 0, ничья – 0, победа Жуй Вэй (Кит) – 0

Прогноз на матч Хироки Акимото (Япо) – Жуй Вэй (Кит) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05-го мая 2024 года :

Так как Хироки Акимото (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Жуй Вэй (Кит) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Хироки Акимото (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Хироки Акимото (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Хироки Акимото (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Хироки Акимото (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Хироки Акимото (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Хироки Акимото (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Хироки Акимото (Япо) может и не устоять на ногах.

Жуй Вэй (Кит) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Жуй Вэй (Кит) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Жуй Вэй (Кит), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Жуй Вэй (Кит) должен быть в хорошей физической форме. Жуй Вэй (Кит) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Хироки Акимото (Япо) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Хироки Акимото (Япо) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Хироки Акимото (Япо) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Хироки Акимото (Япо) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Жуй Вэй (Кит) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Жуй Вэй (Кит) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Жуй Вэй (Кит) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Жуй Вэй (Кит) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Жуй Вэй (Кит) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Жуй Вэй (Кит) должен задуматься о своей обороне.

Хироки Акимото (Япо) – Жуй Вэй (Кит) 05.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Хироки Акимото (Япо) и Жуй Вэй (Кит) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Хироки Акимото (Япо) и Жуй Вэй (Кит). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Хироки Акимото (Япо) и Жуй Вэй (Кит). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Хироки Акимото (Япо) и Жуй Вэй (Кит) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Хироки Акимото (Япо) и Жуй Вэй (Кит) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Хироки Акимото (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Жуй Вэй (Кит) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Хироки Акимото (Япо) и Жуй Вэй (Кит), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Жуй Вэй (Кит) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Хироки Акимото (Япо)

Хотя Хироки Акимото (Япо) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Хироки Акимото (Япо) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Хироки Акимото (Япо) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Хироки Акимото (Япо) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Хироки Акимото (Япо) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Жуй Вэй (Кит)

В своей карьере Жуй Вэй (Кит) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Жуй Вэй (Кит) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Жуй Вэй (Кит) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Жуй Вэй (Кит) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Хироки Акимото (Япо) — Жуй Вэй (Кит). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05-го мая 2024 года

Вряд ли Хироки Акимото (Япо) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Жуй Вэй (Кит), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Хироки Акимото (Япо) — Жуй Вэй (Кит) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Хироки Акимото (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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