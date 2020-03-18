Горный-ф Санкт-Петербург — РАНХИГС Санкт-Петербург: гости способны удивить фаворита

Прогноз и ставка на матч Горный-ф Санкт-Петербург — РАНХИГС Санкт-Петербург 18 марта

18 марта в 18:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Студенческая лига, в котором на своей площадке местный клуб Горный-ф Санкт-Петербург примет соперника по национальному первенству РАНХИГС Санкт-Петербург.



Главный тренер баскетбольного клуба Горный-ф Санкт-Петербург каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 18 марта хозяевам предстоит у себя дома принимать РАНХИГС Санкт-Петербург. Игра, которая начнется в 18:50 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Горный-ф Санкт-Петербург — РАНХИГС Санкт-Петербург. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 18 марта в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Горный-ф Санкт-Петербург — РАНХИГС Санкт-Петербург. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 18:50 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Горный-ф Санкт-Петербург, одержав семь побед.

Горный-ф Санкт-Петербург

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Горный-ф Санкт-Петербург уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Горный-ф Санкт-Петербург подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Горный-ф Санкт-Петербург старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



РАНХИГС Санкт-Петербург

Президент баскетбольного клуба РАНХИГС Санкт-Петербург ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба РАНХИГС Санкт-Петербург сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Студенческая лига, Горный-ф Санкт-Петербург — РАНХИГС Санкт-Петербург

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Горный-ф Санкт-Петербург — РАНХИГС Санкт-Петербург, который организаторы собираются провести 18 марта. По московскому времени начало данной игры будет в 18:50. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Горный-ф Санкт-Петербург.



Прогноз и ставка на матч Горный-ф Санкт-Петербург — РАНХИГС Санкт-Петербург 18 марта

Горный-ф Санкт-Петербург

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Горный-ф Санкт-Петербург наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Горный-ф Санкт-Петербург сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Горный-ф Санкт-Петербург всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Горный-ф Санкт-Петербург бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

РАНХИГС Санкт-Петербург

Два года назад баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Горный-ф Санкт-Петербург — РАНХИГС Санкт-Петербург Прогнозы от БК «БалтБет»

На 18 марта можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Горный-ф Санкт-Петербург — РАНХИГС Санкт-Петербург, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 18:50 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Горный-ф Санкт-Петербург — РАНХИГС Санкт-Петербург: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Горный-ф Санкт-Петербург подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Горный-ф Санкт-Петербург и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Горный-ф Санкт-Петербург еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Горный-ф Санкт-Петербург сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба РАНХИГС Санкт-Петербург также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Горный-ф Санкт-Петербург — РАНХИГС Санкт-Петербург. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Горный-ф Санкт-Петербург был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Горный-ф Санкт-Петербург вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Горный-ф Санкт-Петербург практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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