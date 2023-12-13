Зарате Индепендиенте (23) — Аргентино Хунин (23). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Аргентины (06.05.24)

06 мая в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Зарате Индепендиенте (23) примет соперника по национальному первенству Аргентино Хунин (23).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Зарате Индепендиенте (23) – Аргентино Хунин (23), запланированный на 06 мая. Баскетболисты появятся на площадке в 23:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Аргентино Хунин (23), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Зарате Индепендиенте (23) — Аргентино Хунин (23). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Зарате Индепендиенте (23) и Аргентино Хунин (23) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 06 мая. Ее начало будет в 23:30 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Зарате Индепендиенте (23)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Зарате Индепендиенте (23), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Зарате Индепендиенте (23) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Зарате Индепендиенте (23) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Аргентино Хунин (23)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Аргентино Хунин (23) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Аргентино Хунин (23) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Аргентино Хунин (23) травмированы только игроки глубокого резерва.

Чемпионат Аргентины, Зарате Индепендиенте (23) — Аргентино Хунин (23)

Вплоть до 06 мая включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Зарате Индепендиенте (23) — Аргентино Хунин (23). А так как начало встречи в 23:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Зарате Индепендиенте (23) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Зарате Индепендиенте (23) — Аргентино Хунин (23). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.05.24)

Зарате Индепендиенте (23)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Зарате Индепендиенте (23) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Аргентино Хунин (23)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Аргентино Хунин (23) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Аргентино Хунин (23) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Зарате Индепендиенте (23) — Аргентино Хунин (23) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 06 мая, и в его рамках состоится поединок Зарате Индепендиенте (23) — Аргентино Хунин (23). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 23:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Зарате Индепендиенте (23) — Аргентино Хунин (23): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Зарате Индепендиенте (23) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Зарате Индепендиенте (23) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Зарате Индепендиенте (23) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Зарате Индепендиенте (23) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Аргентино Хунин (23) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Аргентино Хунин (23) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Аргентино Хунин (23) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зарате Индепендиенте (23) — Аргентино Хунин (23). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Зарате Индепендиенте (23) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Зарате Индепендиенте (23) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Зарате Индепендиенте (23) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Аргентино Хунин (23) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Аргентино Хунин (23) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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