Аманда Каролина Нава Элкин — Джессика Хинохоса Гомес. Прогноз, ставки на матч. ITF (07.05.24)

07.05.2024 в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аманда Каролина Нава Элкин , а противостоять в этом поединке будет Джессика Хинохоса Гомес.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Аманда Каролина Нава Элкин — Джессика Хинохоса Гомес, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 07.05.2024, а его начало по МСК будет в 17:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Аманда Каролина Нава Элкин. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Аманда Каролина Нава Элкин — Джессика Хинохоса Гомес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07.05.2024, ведь именно в этот день на корте встречаются Аманда Каролина Нава Элкин и Джессика Хинохоса Гомес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Аманда Каролина Нава Элкин имеет на своем счету три победы, Джессика Хинохоса Гомес может похвастаться четырьмя.

Аманда Каролина Нава Элкин

В этом сезоне Аманда Каролина Нава Элкин показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Аманда Каролина Нава Элкин сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Аманда Каролина Нава Элкин еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Аманда Каролина Нава Элкин обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Аманда Каролина Нава Элкин играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Аманда Каролина Нава Элкин любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Джессика Хинохоса Гомес

На этом турнире Джессика Хинохоса Гомес выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Джессика Хинохоса Гомес снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Джессика Хинохоса Гомес чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Джессика Хинохоса Гомес уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Джессика Хинохоса Гомес зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Аманда Каролина Нава Элкин и Джессика Хинохоса Гомес. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Аманда Каролина Нава Элкин и Джессика Хинохоса Гомес продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Аманда Каролина Нава Элкин — Джессика Хинохоса Гомес. Прогноз, ставки на матч(07.05.24)

Аманда Каролина Нава Элкин

В этом сезоне Аманда Каролина Нава Элкин демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Аманда Каролина Нава Элкин уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Аманда Каролина Нава Элкин любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Аманда Каролина Нава Элкин часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Аманда Каролина Нава Элкин умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Джессика Хинохоса Гомес

Несмотря на свой молодой возраст, Джессика Хинохоса Гомес демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Джессика Хинохоса Гомес уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Джессика Хинохоса Гомес станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Джессика Хинохоса Гомес, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Джессика Хинохоса Гомес умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Джессика Хинохоса Гомес имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Аманда Каролина Нава Элкин — Джессика Хинохоса Гомес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Аманда Каролина Нава Элкин и Джессика Хинохоса Гомес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Аманда Каролина Нава Элкин — Джессика Хинохоса Гомес: соперники не будут долго запрягать

Аманда Каролина Нава Элкин и Джессика Хинохоса Гомес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аманда Каролина Нава Элкин имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джессика Хинохоса Гомес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аманда Каролина Нава Элкин. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джессика Хинохоса Гомес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аманда Каролина Нава Элкин довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джессика Хинохоса Гомес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аманда Каролина Нава Элкин.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аманда Каролина Нава Элкин — Джессика Хинохоса Гомес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Аманда Каролина Нава Элкин и Джессика Хинохоса Гомес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Аманда Каролина Нава Элкин и Джессика Хинохоса Гомес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-802498-tia-lukich-sharlotta-keytel-prognoz-professionala-na-tennis-07-05-24/