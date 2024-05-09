Чиу/Яманака — Лобанов/Нестеров: кто пройдет в следующий раунд?

Чиу/Яманака — Лобанов/Нестеров (09.05.2024), ставки и коэффициенты

09.05.2024 в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Чиу/Яманака , а противостоять в этом поединке будет Лобанов/Нестеров.



09.05.2024 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Чиу/Яманака и Лобанов/Нестеров. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 16:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Чиу/Яманака может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чиу/Яманака — Лобанов/Нестеров:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Чиу/Яманака — Лобанов/Нестеров, которая пройдет 09.05.2024 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 16:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Чиу/Яманака

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Чиу/Яманака находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Чиу/Яманака является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Чиу/Яманака умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Чиу/Яманака обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Чиу/Яманака может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Лобанов/Нестеров

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Лобанов/Нестеров имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Лобанов/Нестеров демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Лобанов/Нестеров не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Лобанов/Нестеров не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Чиу/Яманака — Лобанов/Нестеров. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Чиу/Яманака и Лобанов/Нестеров – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Чиу/Яманака — Лобанов/Нестеров 09.05.2024

Чиу/Яманака

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Чиу/Яманака проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Чиу/Яманака в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Чиу/Яманака больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Чиу/Яманака уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Лобанов/Нестеров

Этот сезон Лобанов/Нестеров проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Лобанов/Нестеров снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Лобанов/Нестеров слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Лобанов/Нестеров допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Чиу/Яманака — Лобанов/Нестеров Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Чиу/Яманака и Лобанов/Нестеров. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Чиу/Яманака и Лобанов/Нестеров встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Чиу/Яманака и Лобанов/Нестеров довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Чиу/Яманака и Лобанов/Нестеров подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Чиу/Яманака — Лобанов/Нестеров: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Чиу/Яманака имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Чиу/Яманака и Лобанов/Нестеров отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лобанов/Нестеров в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Чиу/Яманака превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лобанов/Нестеров сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Чиу/Яманака гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чиу/Яманака — Лобанов/Нестеров. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Чиу/Яманака и Лобанов/Нестеров, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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