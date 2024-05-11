«Улисс Диас (Куб)» – «Сион Томлинсон (США)». 11.05.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 11-го мая 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Улисс Диас (Куб) — Сион Томлинсон (США). На ринге его участники появятся в 01:05 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Улисс Диас (Куб) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 01:05 по московскому времени Улисс Диас (Куб) и Сион Томлинсон (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 11-го мая 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Улисс Диас (Куб) и Сион Томлинсон (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Улисс Диас (Куб).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Улисс Диас (Куб) — Сион Томлинсон (США):

победа Улисс Диас (Куб) – 0, ничья – 0, победа Сион Томлинсон (США) – 0

Прогноз на матч Улисс Диас (Куб) – Сион Томлинсон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11-го мая 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Улисс Диас (Куб) — Сион Томлинсон (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Улисс Диас (Куб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Улисс Диас (Куб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Улисс Диас (Куб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Улисс Диас (Куб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Улисс Диас (Куб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Улисс Диас (Куб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Сион Томлинсон (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Сион Томлинсон (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Сион Томлинсон (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Сион Томлинсон (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Сион Томлинсон (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Улисс Диас (Куб) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Улисс Диас (Куб) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Улисс Диас (Куб) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Улисс Диас (Куб) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Улисс Диас (Куб) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Сион Томлинсон (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Сион Томлинсон (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Сион Томлинсон (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Сион Томлинсон (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Сион Томлинсон (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Сион Томлинсон (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Сион Томлинсон (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Улисс Диас (Куб) – Сион Томлинсон (США) 11.05.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Улисс Диас (Куб) и Сион Томлинсон (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Улисс Диас (Куб) и Сион Томлинсон (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Улисс Диас (Куб) и Сион Томлинсон (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Улисс Диас (Куб) и Сион Томлинсон (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Улисс Диас (Куб) и Сион Томлинсон (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Улисс Диас (Куб) — Сион Томлинсон (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Сион Томлинсон (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Улисс Диас (Куб)

Улисс Диас (Куб) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Улисс Диас (Куб) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Улисс Диас (Куб) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Улисс Диас (Куб) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Улисс Диас (Куб) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Сион Томлинсон (США)

В своей карьере Сион Томлинсон (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Сион Томлинсон (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Сион Томлинсон (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Сион Томлинсон (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Улисс Диас (Куб) — Сион Томлинсон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11-го мая 2024 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Улисс Диас (Куб) — Сион Томлинсон (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Улисс Диас (Куб), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Улисс Диас (Куб) сейчас находится на пике формы, так что Сион Томлинсон (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Улисс Диас (Куб).

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