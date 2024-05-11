«Лорант-т Нельсон (США)» – «Томми Тернер (США)». 11.05.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Лорант-т Нельсон (США) — Томми Тернер (США) на 11.05.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Лорант-т Нельсон (США) и Томми Тернер (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:07.

Сейчас Лорант-т Нельсон (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 11.05.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Томми Тернер (США), так что вряд ли в 01:07 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лорант-т Нельсон (США) — Томми Тернер (США):

победа Лорант-т Нельсон (США) – 0, ничья – 0, победа Томми Тернер (США) – 0

Прогноз на матч Лорант-т Нельсон (США) – Томми Тернер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11.05.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Лорант-т Нельсон (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Томми Тернер (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Лорант-т Нельсон (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Лорант-т Нельсон (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Лорант-т Нельсон (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Лорант-т Нельсон (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Лорант-т Нельсон (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Лорант-т Нельсон (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Томми Тернер (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Томми Тернер (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Томми Тернер (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Томми Тернер (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Томми Тернер (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Лорант-т Нельсон (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Лорант-т Нельсон (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Лорант-т Нельсон (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Лорант-т Нельсон (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Лорант-т Нельсон (США) валится с ног. К тому же, Лорант-т Нельсон (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Лорант-т Нельсон (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Томми Тернер (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Томми Тернер (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Томми Тернер (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Томми Тернер (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Томми Тернер (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Лорант-т Нельсон (США) – Томми Тернер (США) 11.05.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Лорант-т Нельсон (США) и Томми Тернер (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Лорант-т Нельсон (США) и Томми Тернер (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Лорант-т Нельсон (США) и Томми Тернер (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Лорант-т Нельсон (США) и Томми Тернер (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Лорант-т Нельсон (США) и Томми Тернер (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Лорант-т Нельсон (США) — Томми Тернер (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Томми Тернер (США) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Лорант-т Нельсон (США) — Томми Тернер (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Томми Тернер (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Лорант-т Нельсон (США)

Свою самую выдающуюся победу Лорант-т Нельсон (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Лорант-т Нельсон (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Лорант-т Нельсон (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Лорант-т Нельсон (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Лорант-т Нельсон (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Томми Тернер (США)

На сегодняшний день Томми Тернер (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Томми Тернер (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Томми Тернер (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Томми Тернер (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Лорант-т Нельсон (США) — Томми Тернер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11.05.2024

Никто не сомневается, что Лорант-т Нельсон (США) намного сильнее, чем Томми Тернер (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Лорант-т Нельсон (США) сейчас находится на пике формы, так что Томми Тернер (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Лорант-т Нельсон (США).

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