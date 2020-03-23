Фитнес-Хаус Санкт-Петербург — ТехноПрист Санкт-Петербург: команды сделают акцент на атаку

Прогноз и ставка на матч Фитнес-Хаус Санкт-Петербург — ТехноПрист Санкт-Петербург 23 марта

23 марта в 20:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Невская Баскетбольная Лига, в котором на своей площадке местный клуб Фитнес-Хаус Санкт-Петербург примет соперника по национальному первенству ТехноПрист Санкт-Петербург.



Болельщики баскетбольного клуба Фитнес-Хаус Санкт-Петербург очень любят матчи против БК ТехноПрист Санкт-Петербург, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 23 марта хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 20:10 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Фитнес-Хаус Санкт-Петербург одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фитнес-Хаус Санкт-Петербург — ТехноПрист Санкт-Петербург:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Фитнес-Хаус Санкт-Петербург — ТехноПрист Санкт-Петербург, запланированное на 23 марта. Поставить на матч можно будет до 20:10 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба ТехноПрист Санкт-Петербург была еще пять лет назад.

Фитнес-Хаус Санкт-Петербург

К данному поединку баскетбольный клуб Фитнес-Хаус Санкт-Петербург подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Фитнес-Хаус Санкт-Петербург играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Фитнес-Хаус Санкт-Петербург подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



ТехноПрист Санкт-Петербург

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу ТехноПрист Санкт-Петербург на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб ТехноПрист Санкт-Петербург пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб ТехноПрист Санкт-Петербург и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Фитнес-Хаус Санкт-Петербург — ТехноПрист Санкт-Петербург. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Фитнес-Хаус Санкт-Петербург — ТехноПрист Санкт-Петербург, который организаторы собираются провести 23 марта. По московскому времени начало данной игры будет в 20:10. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Фитнес-Хаус Санкт-Петербург.



Прогноз и ставка на матч Фитнес-Хаус Санкт-Петербург — ТехноПрист Санкт-Петербург 23 марта

Фитнес-Хаус Санкт-Петербург

Сейчас баскетбольный клуб Фитнес-Хаус Санкт-Петербург демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Фитнес-Хаус Санкт-Петербург играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Фитнес-Хаус Санкт-Петербург вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

ТехноПрист Санкт-Петербург

Два года назад баскетбольный клуб ТехноПрист Санкт-Петербург доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб ТехноПрист Санкт-Петербург играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Фитнес-Хаус Санкт-Петербург — ТехноПрист Санкт-Петербург Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Фитнес-Хаус Санкт-Петербург — ТехноПрист Санкт-Петербург, который должен пройти 23 марта в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 20:10 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Фитнес-Хаус Санкт-Петербург в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Фитнес-Хаус Санкт-Петербург — ТехноПрист Санкт-Петербург: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Фитнес-Хаус Санкт-Петербург подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Фитнес-Хаус Санкт-Петербург и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Фитнес-Хаус Санкт-Петербург еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Фитнес-Хаус Санкт-Петербург сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба ТехноПрист Санкт-Петербург был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб ТехноПрист Санкт-Петербург выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба ТехноПрист Санкт-Петербург немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фитнес-Хаус Санкт-Петербург — ТехноПрист Санкт-Петербург. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Фитнес-Хаус Санкт-Петербург просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Фитнес-Хаус Санкт-Петербург совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Фитнес-Хаус Санкт-Петербург выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба ТехноПрист Санкт-Петербург не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб ТехноПрист Санкт-Петербург уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба ТехноПрист Санкт-Петербург очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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