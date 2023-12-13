Альберто Бронцетти — Маттео Де Винсентис: снова ждем результативной игры

Альберто Бронцетти — Маттео Де Винсентис (14-го мая), ставки и коэффициенты

14-го мая в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Альберто Бронцетти , а противостоять в этом поединке будет Маттео Де Винсентис.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Альберто Бронцетти — Маттео Де Винсентис, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 14-го мая, а его начало по МСК будет в 10:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Альберто Бронцетти. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Альберто Бронцетти — Маттео Де Винсентис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 10:00 по Москве Альберто Бронцетти выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Маттео Де Винсентис. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 14-го мая. Альберто Бронцетти не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Альберто Бронцетти

На данный момент Альберто Бронцетти является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Альберто Бронцетти однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Альберто Бронцетти демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Альберто Бронцетти хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Альберто Бронцетти часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Маттео Де Винсентис

На этом турнире Маттео Де Винсентис играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Маттео Де Винсентис все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Маттео Де Винсентис не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Маттео Де Винсентис уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Маттео Де Винсентис на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Маттео Де Винсентис пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Альберто Бронцетти — Маттео Де Винсентис. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Альберто Бронцетти — Маттео Де Винсентис 14-го мая

Альберто Бронцетти

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Альберто Бронцетти выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Альберто Бронцетти всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Альберто Бронцетти уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Альберто Бронцетти занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Альберто Бронцетти больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Альберто Бронцетти имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Маттео Де Винсентис

В этом сезоне Маттео Де Винсентис не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Маттео Де Винсентис сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Маттео Де Винсентис допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Маттео Де Винсентис допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Маттео Де Винсентис демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Альберто Бронцетти — Маттео Де Винсентис Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Альберто Бронцетти и Маттео Де Винсентис начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Альберто Бронцетти и Маттео Де Винсентис показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Альберто Бронцетти и Маттео Де Винсентис провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Альберто Бронцетти и Маттео Де Винсентис действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Альберто Бронцетти — Маттео Де Винсентис: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Альберто Бронцетти и Маттео Де Винсентис, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Альберто Бронцетти и Маттео Де Винсентис уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альберто Бронцетти — Маттео Де Винсентис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Альберто Бронцетти и Маттео Де Винсентис. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Альберто Бронцетти и для Маттео Де Винсентис, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-806491-nove-visochany-mff-praga-g-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-13-05-24/