«Абдулла Аль Бушери (Кув)» – «Бабакар Нианг (Сен)». 17.05.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17.05.2024 состоится интересный поединок Абдулла Аль Бушери (Кув) — Бабакар Нианг (Сен), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 17:00 по московскому времени Абдулла Аль Бушери (Кув) и Бабакар Нианг (Сен) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 17.05.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Абдулла Аль Бушери (Кув) и Бабакар Нианг (Сен) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Абдулла Аль Бушери (Кув).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдулла Аль Бушери (Кув) — Бабакар Нианг (Сен):

победа Абдулла Аль Бушери (Кув) – 0, ничья – 0, победа Бабакар Нианг (Сен) – 0

Прогноз на матч Абдулла Аль Бушери (Кув) – Бабакар Нианг (Сен) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17.05.2024 :

Букмекерские конторы на бой Абдулла Аль Бушери (Кув) — Бабакар Нианг (Сен) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Абдулла Аль Бушери (Кув) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Абдулла Аль Бушери (Кув) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Абдулла Аль Бушери (Кув) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Абдулла Аль Бушери (Кув) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Абдулла Аль Бушери (Кув) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Бабакар Нианг (Сен) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Бабакар Нианг (Сен) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Бабакар Нианг (Сен) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Бабакар Нианг (Сен) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Бабакар Нианг (Сен) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Абдулла Аль Бушери (Кув) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Абдулла Аль Бушери (Кув) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Абдулла Аль Бушери (Кув) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Абдулла Аль Бушери (Кув) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Абдулла Аль Бушери (Кув) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Бабакар Нианг (Сен) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Бабакар Нианг (Сен) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Бабакар Нианг (Сен) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Бабакар Нианг (Сен) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Бабакар Нианг (Сен) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Бабакар Нианг (Сен) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Бабакар Нианг (Сен) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Абдулла Аль Бушери (Кув) – Бабакар Нианг (Сен) 17.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Абдулла Аль Бушери (Кув) и Бабакар Нианг (Сен) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Абдулла Аль Бушери (Кув) и Бабакар Нианг (Сен). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Абдулла Аль Бушери (Кув) и Бабакар Нианг (Сен) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Абдулла Аль Бушери (Кув) и Бабакар Нианг (Сен) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Абдулла Аль Бушери (Кув) и Бабакар Нианг (Сен) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Абдулла Аль Бушери (Кув) легко справится с таким соперником, как Бабакар Нианг (Сен). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Абдулла Аль Бушери (Кув) — Бабакар Нианг (Сен) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Бабакар Нианг (Сен), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Абдулла Аль Бушери (Кув)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Абдулла Аль Бушери (Кув) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Абдулла Аль Бушери (Кув) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Абдулла Аль Бушери (Кув) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Абдулла Аль Бушери (Кув) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Бабакар Нианг (Сен)

Последний раз Бабакар Нианг (Сен) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Бабакар Нианг (Сен) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Бабакар Нианг (Сен) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Бабакар Нианг (Сен) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Бабакар Нианг (Сен)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Бабакар Нианг (Сен) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Абдулла Аль Бушери (Кув) — Бабакар Нианг (Сен). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17.05.2024

В этом поединке Абдулла Аль Бушери (Кув) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Бабакар Нианг (Сен), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Абдулла Аль Бушери (Кув) является очевидным фаворитом, ведь Бабакар Нианг (Сен) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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