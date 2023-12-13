Андрес Андраде — Уиллиам Грант. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.05.24)

Прогноз и ставка на матч Андрес Андраде — Уиллиам Грант 16-го мая 2024 года

16-го мая 2024 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Андрес Андраде , а противостоять в этом поединке будет Уиллиам Грант.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Андрес Андраде — Уиллиам Грант, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 16-го мая 2024 года, а его начало по МСК будет в 17:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Андрес Андраде. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Андрес Андраде — Уиллиам Грант. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Андрес Андраде — Уиллиам Грант, которая пройдет 16-го мая 2024 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 17:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Андрес Андраде

В этом сезоне Андрес Андраде показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Андрес Андраде играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Андрес Андраде умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Андрес Андраде и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Андрес Андраде будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Андрес Андраде чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Уиллиам Грант

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Уиллиам Грант имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Уиллиам Грант демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Уиллиам Грант не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Уиллиам Грант не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Андрес Андраде — Уиллиам Грант

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Андрес Андраде — Уиллиам Грант. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.05.24)

Андрес Андраде

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Андрес Андраде выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Андрес Андраде всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Андрес Андраде уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Андрес Андраде занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Андрес Андраде больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Андрес Андраде имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Уиллиам Грант

Уиллиам Грант лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Уиллиам Грант играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Уиллиам Грант начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Уиллиам Грант выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Уиллиам Грант сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Андрес Андраде — Уиллиам Грант Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Андрес Андраде и Уиллиам Грант начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Андрес Андраде и Уиллиам Грант показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Андрес Андраде и Уиллиам Грант провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Андрес Андраде и Уиллиам Грант действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Андрес Андраде — Уиллиам Грант: в ожидании «эйсов»

Андрес Андраде и Уиллиам Грант которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Андрес Андраде имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Уиллиам Грант хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Андрес Андраде. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Уиллиам Грант умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Андрес Андраде довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Уиллиам Грант вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Андрес Андраде.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андрес Андраде — Уиллиам Грант. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Андрес Андраде и Уиллиам Грант, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-808226-prognoz-na-match-federiko-koriya-lorenco-sonego-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-16-05-24/