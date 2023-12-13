«Жан-Поль Лебоснояни (США)» – «Виктор Куикс (Нид)». 18.05.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 18.05.2024 должен состояться бой Жан-Поль Лебоснояни (США) — Виктор Куикс (Нид), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 05:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Жан-Поль Лебоснояни (США) и Виктор Куикс (Нид) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 18.05.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Жан-Поль Лебоснояни (США) — Виктор Куикс (Нид). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жан-Поль Лебоснояни (США) — Виктор Куикс (Нид):

победа Жан-Поль Лебоснояни (США) – 0, ничья – 0, победа Виктор Куикс (Нид) – 0

Прогноз на матч Жан-Поль Лебоснояни (США) – Виктор Куикс (Нид) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18.05.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Жан-Поль Лебоснояни (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Виктор Куикс (Нид) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Жан-Поль Лебоснояни (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Жан-Поль Лебоснояни (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Жан-Поль Лебоснояни (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Жан-Поль Лебоснояни (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Жан-Поль Лебоснояни (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Жан-Поль Лебоснояни (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Жан-Поль Лебоснояни (США) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Виктор Куикс (Нид) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Виктор Куикс (Нид) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Виктор Куикс (Нид) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Виктор Куикс (Нид) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Виктор Куикс (Нид) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Жан-Поль Лебоснояни (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Жан-Поль Лебоснояни (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Жан-Поль Лебоснояни (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Жан-Поль Лебоснояни (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Виктор Куикс (Нид) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Виктор Куикс (Нид) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Виктор Куикс (Нид) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Виктор Куикс (Нид) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Виктор Куикс (Нид) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Виктор Куикс (Нид) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Виктор Куикс (Нид) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Жан-Поль Лебоснояни (США) – Виктор Куикс (Нид) 18.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Жан-Поль Лебоснояни (США) и Виктор Куикс (Нид) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Жан-Поль Лебоснояни (США) и Виктор Куикс (Нид). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Жан-Поль Лебоснояни (США) и Виктор Куикс (Нид). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Жан-Поль Лебоснояни (США) и Виктор Куикс (Нид) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Жан-Поль Лебоснояни (США) и Виктор Куикс (Нид) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Жан-Поль Лебоснояни (США) — Виктор Куикс (Нид) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Жан-Поль Лебоснояни (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Жан-Поль Лебоснояни (США) и Виктор Куикс (Нид), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Виктор Куикс (Нид) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Жан-Поль Лебоснояни (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Жан-Поль Лебоснояни (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Жан-Поль Лебоснояни (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Жан-Поль Лебоснояни (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Жан-Поль Лебоснояни (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Виктор Куикс (Нид)

В своей карьере Виктор Куикс (Нид) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Виктор Куикс (Нид) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Виктор Куикс (Нид) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Виктор Куикс (Нид) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Жан-Поль Лебоснояни (США) — Виктор Куикс (Нид). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18.05.2024

В настоящее время Жан-Поль Лебоснояни (США) и Виктор Куикс (Нид) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Жан-Поль Лебоснояни (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Жан-Поль Лебоснояни (США) — Виктор Куикс (Нид) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Виктор Куикс (Нид) выиграет нокаутом.

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