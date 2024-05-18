«Элин Оберг (Шве)» – «Анеля Токтогонова (Кгз)». 18.05.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 18.05.2024 должен состояться бой Элин Оберг (Шве) — Анеля Токтогонова (Кгз), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Элин Оберг (Шве) и Анеля Токтогонова (Кгз) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 18.05.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Элин Оберг (Шве) — Анеля Токтогонова (Кгз). По Москве начало данного поединка будет в 15:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элин Оберг (Шве) — Анеля Токтогонова (Кгз):

победа Элин Оберг (Шве) – 0, ничья – 0, победа Анеля Токтогонова (Кгз) – 0

Прогноз на матч Элин Оберг (Шве) – Анеля Токтогонова (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18.05.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Элин Оберг (Шве) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Анеля Токтогонова (Кгз) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Элин Оберг (Шве) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Элин Оберг (Шве) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Элин Оберг (Шве) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Элин Оберг (Шве) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Элин Оберг (Шве) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Анеля Токтогонова (Кгз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Анеля Токтогонова (Кгз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Анеля Токтогонова (Кгз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Анеля Токтогонова (Кгз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Анеля Токтогонова (Кгз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Элин Оберг (Шве) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Элин Оберг (Шве) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Элин Оберг (Шве) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Элин Оберг (Шве) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Анеля Токтогонова (Кгз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Анеля Токтогонова (Кгз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Анеля Токтогонова (Кгз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Анеля Токтогонова (Кгз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Элин Оберг (Шве) – Анеля Токтогонова (Кгз) 18.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Элин Оберг (Шве) и Анеля Токтогонова (Кгз) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Элин Оберг (Шве) и Анеля Токтогонова (Кгз). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Элин Оберг (Шве) и Анеля Токтогонова (Кгз) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Элин Оберг (Шве) и Анеля Токтогонова (Кгз), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Элин Оберг (Шве) выиграет бой.

На чемпионский бой Элин Оберг (Шве) — Анеля Токтогонова (Кгз) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Анеля Токтогонова (Кгз), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Элин Оберг (Шве)

Хотя Элин Оберг (Шве) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Элин Оберг (Шве) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Элин Оберг (Шве) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Элин Оберг (Шве) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Элин Оберг (Шве) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Анеля Токтогонова (Кгз)

Последний раз Анеля Токтогонова (Кгз) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Анеля Токтогонова (Кгз) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Анеля Токтогонова (Кгз) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Анеля Токтогонова (Кгз) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Анеля Токтогонова (Кгз)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Анеля Токтогонова (Кгз) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Элин Оберг (Шве) — Анеля Токтогонова (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18.05.2024

В настоящее время Элин Оберг (Шве) и Анеля Токтогонова (Кгз) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Элин Оберг (Шве) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Элин Оберг (Шве) и Анеля Токтогонова (Кгз), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Элин Оберг (Шве) выиграет бой.

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