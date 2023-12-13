Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос — Алвес/Тэйлор. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.05.24)

Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос — Алвес/Тэйлор (21 мая), ставки и коэффициенты

21 мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос , а противостоять в этом поединке будет Алвес/Тэйлор.



В 11:00 по Москве Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос и Алвес/Тэйлор выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 21 мая. Единственный раз Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос и Алвес/Тэйлор встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос — Алвес/Тэйлор:

В 11:00 по Москве Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Алвес/Тэйлор. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 21 мая. Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос

Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Алвес/Тэйлор

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Алвес/Тэйлор теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Алвес/Тэйлор имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Алвес/Тэйлор испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Алвес/Тэйлор выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Алвес/Тэйлор занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос» — «Алвес/Тэйлор»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос и Алвес/Тэйлор. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос — Алвес/Тэйлор. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.05.24)

Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Алвес/Тэйлор

Выступать в зале Алвес/Тэйлор не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Алвес/Тэйлор старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Алвес/Тэйлор принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Алвес/Тэйлор демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Алвес/Тэйлор даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Алвес/Тэйлор хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос — Алвес/Тэйлор Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос и Алвес/Тэйлор, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос и Алвес/Тэйлор играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос, и Алвес/Тэйлор неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос — Алвес/Тэйлор: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос и Алвес/Тэйлор, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Алвес/Тэйлор имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос и Алвес/Тэйлор на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос — Алвес/Тэйлор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос и Алвес/Тэйлор сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Дутра Да Силва/Сарайва Дос Сантос, и Алвес/Тэйлор будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-811339-pistons-magic-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-21-05-24/