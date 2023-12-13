Сан-Мартин Хунин — Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Аргентины (22.05.24)

22-го мая 2024 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Мартин Хунин примет соперника по национальному первенству Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо.



Болельщики баскетбольного клуба Сан-Мартин Хунин очень любят матчи против БК Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 22-го мая 2024 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 03:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Сан-Мартин Хунин одержали три легкие победы.



Сан-Мартин Хунин — Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Сан-Мартин Хунин возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо. Данный поединок будет сыгран 22-го мая 2024 года, а по московскому времени его начало состоится в 03:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Сан-Мартин Хунин

Летом баскетбольный клуб Сан-Мартин Хунин устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Сан-Мартин Хунин одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч Сан-Мартин Хунин — Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Сан-Мартин Хунин — Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо, который организаторы собираются провести 22-го мая 2024 года. По московскому времени начало данной игры будет в 03:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Сан-Мартин Хунин.



Сан-Мартин Хунин — Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо (22-го мая 2024 года), ставки и коэффициенты

Сан-Мартин Хунин

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Сан-Мартин Хунин наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Сан-Мартин Хунин сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Сан-Мартин Хунин всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Сан-Мартин Хунин бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо

Два года назад баскетбольный клуб Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Сан-Мартин Хунин — Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Сан-Мартин Хунин — Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо пройдет 22-го мая 2024 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 03:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Сан-Мартин Хунин — Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо: команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Сан-Мартин Хунин очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Сан-Мартин Хунин очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Сан-Мартин Хунин просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Сан-Мартин Хунин совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Сан-Мартин Хунин выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Ферро Каррил Оесте де Генерал Пичо хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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