«Батыржан Джукембаев (Каз)» – «Иван Редкач (Укр)». 23.05.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Батыржан Джукембаев (Каз) проведет 23.05.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Иван Редкач (Укр). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 04:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 23.05.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Батыржан Джукембаев (Каз) — Иван Редкач (Укр). Это будет продолжаться вплоть до 04:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Батыржан Джукембаев (Каз) — Иван Редкач (Укр):

победа Батыржан Джукембаев (Каз) – 1.1, ничья – 50, победа Иван Редкач (Укр) – 6.78

Прогноз на матч Батыржан Джукембаев (Каз) – Иван Редкач (Укр) Бои, титульный бой, 23.05.2024 :

Ставки по коэффициенту 1.1 окажутся выигрышными, если Батыржан Джукембаев (Каз) станет победителем боя. Если выиграет Иван Редкач (Укр), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 6.78.

История личных встреч

В свои 32 года Батыржан Джукембаев (Каз) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Батыржан Джукембаев (Каз) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Батыржан Джукембаев (Каз) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Батыржан Джукембаев (Каз) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Батыржан Джукембаев (Каз) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Иван Редкач (Укр) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Иван Редкач (Укр) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Иван Редкач (Укр) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Иван Редкач (Укр) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Иван Редкач (Укр) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Батыржан Джукембаев (Каз) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Батыржан Джукембаев (Каз) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Батыржан Джукембаев (Каз) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Батыржан Джукембаев (Каз) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Батыржан Джукембаев (Каз) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Батыржан Джукембаев (Каз) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Иван Редкач (Укр) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Иван Редкач (Укр) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Иван Редкач (Укр) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Иван Редкач (Укр) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Иван Редкач (Укр) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Батыржан Джукембаев (Каз) – Иван Редкач (Укр) 23.05.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Батыржан Джукембаев (Каз) и Иван Редкач (Укр) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Батыржан Джукембаев (Каз) и Иван Редкач (Укр) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Батыржан Джукембаев (Каз) и Иван Редкач (Укр) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Батыржан Джукембаев (Каз) и Иван Редкач (Укр) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Батыржан Джукембаев (Каз) — Иван Редкач (Укр) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Батыржан Джукембаев (Каз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Батыржан Джукембаев (Каз) — Иван Редкач (Укр) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Иван Редкач (Укр).

Батыржан Джукембаев (Каз)

Так как Батыржан Джукембаев (Каз) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Батыржан Джукембаев (Каз) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Батыржан Джукембаев (Каз) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Батыржан Джукембаев (Каз) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Иван Редкач (Укр)

Никаких высот Иван Редкач (Укр) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Иван Редкач (Укр) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Иван Редкач (Укр) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Иван Редкач (Укр) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Батыржан Джукембаев (Каз) — Иван Редкач (Укр). Прогноз и ставки на матч. Бои 23.05.2024

Никто не сомневается, что Батыржан Джукембаев (Каз) намного сильнее, чем Иван Редкач (Укр), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Батыржан Джукембаев (Каз) — Иван Редкач (Укр) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Батыржан Джукембаев (Каз) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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