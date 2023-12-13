Манафов/Никлас Салминен — Недунчезиян/Прашант. Прогноз, ставки на матч (22.05.24)

22-го мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Манафов/Никлас Салминен , а противостоять в этом поединке будет Недунчезиян/Прашант.



Теннисное противостояние Манафов/Никлас Салминен — Недунчезиян/Прашант пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 22-го мая. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Манафов/Никлас Салминен является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Манафов/Никлас Салминен — Недунчезиян/Прашант:

22-го мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Манафов/Никлас Салминен — Недунчезиян/Прашант. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Недунчезиян/Прашант, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Недунчезиян/Прашант выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Манафов/Никлас Салминен

На данный момент Манафов/Никлас Салминен является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Манафов/Никлас Салминен однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Манафов/Никлас Салминен демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Манафов/Никлас Салминен хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Манафов/Никлас Салминен часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Недунчезиян/Прашант

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Недунчезиян/Прашант теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Недунчезиян/Прашант имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Недунчезиян/Прашант испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Недунчезиян/Прашант выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Недунчезиян/Прашант занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Манафов/Никлас Салминен — Недунчезиян/Прашант 22-го мая

Манафов/Никлас Салминен

Несмотря на внушительный возраст, Манафов/Никлас Салминен демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Манафов/Никлас Салминен гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Манафов/Никлас Салминен обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Манафов/Никлас Салминен снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Манафов/Никлас Салминен может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Недунчезиян/Прашант

В этом сезоне Недунчезиян/Прашант действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Недунчезиян/Прашант обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Недунчезиян/Прашант не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Недунчезиян/Прашант не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Недунчезиян/Прашант имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Манафов/Никлас Салминен — Недунчезиян/Прашант Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Манафов/Никлас Салминен и Недунчезиян/Прашант, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Манафов/Никлас Салминен и Недунчезиян/Прашант играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Манафов/Никлас Салминен, и Недунчезиян/Прашант неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Манафов/Никлас Салминен — Недунчезиян/Прашант: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Манафов/Никлас Салминен и Недунчезиян/Прашант из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Недунчезиян/Прашант относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Недунчезиян/Прашант проводит второй или третий матч. А вот Манафов/Никлас Салминен как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Манафов/Никлас Салминен, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Манафов/Никлас Салминен без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Манафов/Никлас Салминен вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Манафов/Никлас Салминен — Недунчезиян/Прашант. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Манафов/Никлас Салминен и Недунчезиян/Прашант.



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