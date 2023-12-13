«Данис Габдрафиков (Рос)» – «Алиса Шарифов (Рос)». 23.05.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 23 мая должен состояться бой Данис Габдрафиков (Рос) — Алиса Шарифов (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:20 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Данис Габдрафиков (Рос) и Алиса Шарифов (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 17:20 по московскому времени Данис Габдрафиков (Рос) и Алиса Шарифов (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 23 мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Данис Габдрафиков (Рос) и Алиса Шарифов (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Данис Габдрафиков (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Данис Габдрафиков (Рос) — Алиса Шарифов (Рос):

победа Данис Габдрафиков (Рос) – 0, ничья – 0, победа Алиса Шарифов (Рос) – 0

Прогноз на матч Данис Габдрафиков (Рос) – Алиса Шарифов (Рос) Кубок Победы, титульный бой, 23 мая :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Данис Габдрафиков (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Алиса Шарифов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Данис Габдрафиков (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Данис Габдрафиков (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Данис Габдрафиков (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Данис Габдрафиков (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Данис Габдрафиков (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Данис Габдрафиков (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Алиса Шарифов (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Алиса Шарифов (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Алиса Шарифов (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Алиса Шарифов (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Алиса Шарифов (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Данис Габдрафиков (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Данис Габдрафиков (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Данис Габдрафиков (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Данис Габдрафиков (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Данис Габдрафиков (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Данис Габдрафиков (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Алиса Шарифов (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Алиса Шарифов (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Алиса Шарифов (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Алиса Шарифов (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Данис Габдрафиков (Рос) – Алиса Шарифов (Рос) 23.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Данис Габдрафиков (Рос) и Алиса Шарифов (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Данис Габдрафиков (Рос) и Алиса Шарифов (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Данис Габдрафиков (Рос) и Алиса Шарифов (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Данис Габдрафиков (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Алиса Шарифов (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Данис Габдрафиков (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Алиса Шарифов (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Данис Габдрафиков (Рос).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Данис Габдрафиков (Рос) и Алиса Шарифов (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Алиса Шарифов (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Данис Габдрафиков (Рос)

В своей профессиональной карьере Данис Габдрафиков (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Данис Габдрафиков (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Данис Габдрафиков (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Данис Габдрафиков (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Данис Габдрафиков (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Алиса Шарифов (Рос)

Уже несколько лет Алиса Шарифов (Рос) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Алиса Шарифов (Рос) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Алиса Шарифов (Рос) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Данис Габдрафиков (Рос) — Алиса Шарифов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кубок Победы 23 мая

В этом поединке Данис Габдрафиков (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Алиса Шарифов (Рос), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Данис Габдрафиков (Рос) — Алиса Шарифов (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Данис Габдрафиков (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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