«Тияи ПК Саенчай (Таи)» – «Сюто Сато (Япо)». 24.05.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Тияи ПК Саенчай (Таи) — Сюто Сато (Япо) на 24 мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Тияи ПК Саенчай (Таи) и Сюто Сато (Япо) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 16:25.

До 24 мая осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Тияи ПК Саенчай (Таи) — Сюто Сато (Япо). Это будет продолжаться вплоть до 16:25 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тияи ПК Саенчай (Таи) — Сюто Сато (Япо):

победа Тияи ПК Саенчай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Сюто Сато (Япо) – 0

Прогноз на матч Тияи ПК Саенчай (Таи) – Сюто Сато (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24 мая :

Из-за того, что все ставят на то, что Тияи ПК Саенчай (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Сюто Сато (Япо) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Тияи ПК Саенчай (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Тияи ПК Саенчай (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Тияи ПК Саенчай (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Тияи ПК Саенчай (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Тияи ПК Саенчай (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Сюто Сато (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Сюто Сато (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Сюто Сато (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Сюто Сато (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Сюто Сато (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Тияи ПК Саенчай (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Тияи ПК Саенчай (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Тияи ПК Саенчай (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Тияи ПК Саенчай (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Тияи ПК Саенчай (Таи) валится с ног. К тому же, Тияи ПК Саенчай (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Тияи ПК Саенчай (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Сюто Сато (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Сюто Сато (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Сюто Сато (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Сюто Сато (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Сюто Сато (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Сюто Сато (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Тияи ПК Саенчай (Таи) – Сюто Сато (Япо) 24.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Тияи ПК Саенчай (Таи) и Сюто Сато (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Тияи ПК Саенчай (Таи) и Сюто Сато (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Тияи ПК Саенчай (Таи) и Сюто Сато (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Тияи ПК Саенчай (Таи) и Сюто Сато (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Тияи ПК Саенчай (Таи) и Сюто Сато (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Тияи ПК Саенчай (Таи) будет намного сильнее, чем Сюто Сато (Япо), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Тияи ПК Саенчай (Таи) — Сюто Сато (Япо) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Сюто Сато (Япо).

Тияи ПК Саенчай (Таи)

Хотя Тияи ПК Саенчай (Таи) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Тияи ПК Саенчай (Таи) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Тияи ПК Саенчай (Таи) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Тияи ПК Саенчай (Таи) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Тияи ПК Саенчай (Таи) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Сюто Сато (Япо)

В данный момент Сюто Сато (Япо) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Сюто Сато (Япо) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Сюто Сато (Япо) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Сюто Сато (Япо) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Тияи ПК Саенчай (Таи) — Сюто Сато (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24 мая

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Тияи ПК Саенчай (Таи) — Сюто Сато (Япо) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Тияи ПК Саенчай (Таи) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Тияи ПК Саенчай (Таи) и Сюто Сато (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Тияи ПК Саенчай (Таи) выиграет бой.

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