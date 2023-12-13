Наик Эйсес — Тайвань Мустангс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.05.24)

Прогноз и ставка на матч Наик Эйсес — Тайвань Мустангс 24-го мая

24-го мая в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Азиатский турнир, в котором на своей площадке местный клуб Наик Эйсес примет соперника по национальному первенству Тайвань Мустангс.



Болельщики баскетбольного клуба Наик Эйсес очень любят матчи против БК Тайвань Мустангс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 24-го мая хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 09:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Наик Эйсес одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Наик Эйсес — Тайвань Мустангс:

В 09:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Наик Эйсес и Тайвань Мустангс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 24-го мая. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Тайвань Мустангс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Наик Эйсес, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Наик Эйсес

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Наик Эйсес не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Наик Эйсес придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Наик Эйсес ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Тайвань Мустангс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Тайвань Мустангс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Тайвань Мустангс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Азиатский турнир, Наик Эйсес — Тайвань Мустангс

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Наик Эйсес — Тайвань Мустангс, который организаторы собираются провести 24-го мая. По московскому времени начало данной игры будет в 09:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Наик Эйсес.



Наик Эйсес — Тайвань Мустангс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.05.24)

Наик Эйсес

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Наик Эйсес начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Тайвань Мустангс

Два года назад баскетбольный клуб Тайвань Мустангс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Тайвань Мустангс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Наик Эйсес — Тайвань Мустангс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 24-го мая можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Наик Эйсес — Тайвань Мустангс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 09:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Наик Эйсес — Тайвань Мустангс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Наик Эйсес проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Наик Эйсес позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Наик Эйсес играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Наик Эйсес сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Тайвань Мустангс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Тайвань Мустангс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Наик Эйсес — Тайвань Мустангс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Наик Эйсес является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Наик Эйсес проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Наик Эйсес нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Тайвань Мустангс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Тайвань Мустангс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Тайвань Мустангс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat2-813357-luiziana-lafayett-redzhin-kaydzhanz-dzheyms-medison-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-ncaa-23-05-24/