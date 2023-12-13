«Ниллс Ван Норд (Нид)» – «Гильерме Кадена Мартинс (Бра)». 25.05.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 25 мая состоится интересный поединок Ниллс Ван Норд (Нид) — Гильерме Кадена Мартинс (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 15:00 по московскому времени Ниллс Ван Норд (Нид) и Гильерме Кадена Мартинс (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 25 мая, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ниллс Ван Норд (Нид) и Гильерме Кадена Мартинс (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ниллс Ван Норд (Нид).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ниллс Ван Норд (Нид) — Гильерме Кадена Мартинс (Бра):

победа Ниллс Ван Норд (Нид) – 1.216, ничья – 65, победа Гильерме Кадена Мартинс (Бра) – 4.295

Прогноз на матч Ниллс Ван Норд (Нид) – Гильерме Кадена Мартинс (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25 мая :

Так как Ниллс Ван Норд (Нид) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.216. В то же время Гильерме Кадена Мартинс (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 4.295.

История личных встреч

В свои 32 года Ниллс Ван Норд (Нид) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ниллс Ван Норд (Нид) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ниллс Ван Норд (Нид) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ниллс Ван Норд (Нид) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ниллс Ван Норд (Нид) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Гильерме Кадена Мартинс (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Гильерме Кадена Мартинс (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Гильерме Кадена Мартинс (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Гильерме Кадена Мартинс (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Гильерме Кадена Мартинс (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Ниллс Ван Норд (Нид) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ниллс Ван Норд (Нид) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ниллс Ван Норд (Нид) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ниллс Ван Норд (Нид) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ниллс Ван Норд (Нид) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Гильерме Кадена Мартинс (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Гильерме Кадена Мартинс (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Гильерме Кадена Мартинс (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Гильерме Кадена Мартинс (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Гильерме Кадена Мартинс (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Гильерме Кадена Мартинс (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Ниллс Ван Норд (Нид) – Гильерме Кадена Мартинс (Бра) 25.05.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ниллс Ван Норд (Нид) и Гильерме Кадена Мартинс (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ниллс Ван Норд (Нид) и Гильерме Кадена Мартинс (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Ниллс Ван Норд (Нид) и Гильерме Кадена Мартинс (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Ниллс Ван Норд (Нид) и Гильерме Кадена Мартинс (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Ниллс Ван Норд (Нид) и Гильерме Кадена Мартинс (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Ниллс Ван Норд (Нид) — Гильерме Кадена Мартинс (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Гильерме Кадена Мартинс (Бра) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Ниллс Ван Норд (Нид) — Гильерме Кадена Мартинс (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Гильерме Кадена Мартинс (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Ниллс Ван Норд (Нид)

В своей профессиональной карьере Ниллс Ван Норд (Нид) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Ниллс Ван Норд (Нид) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Ниллс Ван Норд (Нид) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Ниллс Ван Норд (Нид) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Ниллс Ван Норд (Нид) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Гильерме Кадена Мартинс (Бра)

В данный момент Гильерме Кадена Мартинс (Бра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Гильерме Кадена Мартинс (Бра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Гильерме Кадена Мартинс (Бра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Гильерме Кадена Мартинс (Бра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Ниллс Ван Норд (Нид) — Гильерме Кадена Мартинс (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25 мая

Так как Ниллс Ван Норд (Нид) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Гильерме Кадена Мартинс (Бра).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ниллс Ван Норд (Нид) будет намного сильнее, чем Гильерме Кадена Мартинс (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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