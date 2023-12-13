«Эрнесто Счисано (Ита)» – «Даниэле Кальдарера (Ита)». 25.05.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эрнесто Счисано (Ита) проведет 25-го мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Даниэле Кальдарера (Ита). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Эрнесто Счисано (Ита) — Даниэле Кальдарера (Ита) пройдет 25-го мая, и можно не сомневаться, что в 18:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Эрнесто Счисано (Ита) имеет две победы нокаутом, а Даниэле Кальдарера (Ита) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрнесто Счисано (Ита) — Даниэле Кальдарера (Ита):

победа Эрнесто Счисано (Ита) – 0, ничья – 0, победа Даниэле Кальдарера (Ита) – 0

Прогноз на матч Эрнесто Счисано (Ита) – Даниэле Кальдарера (Ита) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го мая :

Из-за того, что все ставят на то, что Эрнесто Счисано (Ита) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Даниэле Кальдарера (Ита) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Эрнесто Счисано (Ита) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Эрнесто Счисано (Ита) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Эрнесто Счисано (Ита) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Эрнесто Счисано (Ита) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Эрнесто Счисано (Ита) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Эрнесто Счисано (Ита) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Эрнесто Счисано (Ита) может и не устоять на ногах.

Даниэле Кальдарера (Ита) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Даниэле Кальдарера (Ита) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Даниэле Кальдарера (Ита), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Даниэле Кальдарера (Ита) должен быть в хорошей физической форме. Даниэле Кальдарера (Ита) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Эрнесто Счисано (Ита) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эрнесто Счисано (Ита) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эрнесто Счисано (Ита) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эрнесто Счисано (Ита) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эрнесто Счисано (Ита) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эрнесто Счисано (Ита) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Даниэле Кальдарера (Ита) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Даниэле Кальдарера (Ита) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Даниэле Кальдарера (Ита) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Даниэле Кальдарера (Ита) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Даниэле Кальдарера (Ита) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Эрнесто Счисано (Ита) – Даниэле Кальдарера (Ита) 25.05.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Эрнесто Счисано (Ита) и Даниэле Кальдарера (Ита) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Эрнесто Счисано (Ита) и Даниэле Кальдарера (Ита) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Эрнесто Счисано (Ита) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Даниэле Кальдарера (Ита) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Эрнесто Счисано (Ита) — Даниэле Кальдарера (Ита) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Эрнесто Счисано (Ита) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Эрнесто Счисано (Ита) — Даниэле Кальдарера (Ита) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Даниэле Кальдарера (Ита), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Эрнесто Счисано (Ита)

Эрнесто Счисано (Ита) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Эрнесто Счисано (Ита) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Эрнесто Счисано (Ита) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Эрнесто Счисано (Ита) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Эрнесто Счисано (Ита) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Даниэле Кальдарера (Ита)

Даниэле Кальдарера (Ита) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Даниэле Кальдарера (Ита) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Даниэле Кальдарера (Ита) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Даниэле Кальдарера (Ита) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Даниэле Кальдарера (Ита) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Эрнесто Счисано (Ита) — Даниэле Кальдарера (Ита). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го мая

На титульный бой Эрнесто Счисано (Ита) — Даниэле Кальдарера (Ита) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Эрнесто Счисано (Ита) — Даниэле Кальдарера (Ита) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Эрнесто Счисано (Ита) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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