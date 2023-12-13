Аншба/Эпплтон — Пападакис/Эни. Прогноз, ставки на матч(24.05.24)

Прогноз и ставка на матч Аншба/Эпплтон — Пападакис/Эни 24 мая

24 мая в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аншба/Эпплтон , а противостоять в этом поединке будет Пападакис/Эни.



Так как Аншба/Эпплтон в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Пападакис/Эни, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 24 мая. Но, доказать обратное Аншба/Эпплтон все же сможет в 15:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Аншба/Эпплтон — Пападакис/Эни. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 24 мая встречаются Аншба/Эпплтон и Пападакис/Эни. Начало поединка запланировано на 15:00 по МСК. Аншба/Эпплтон является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Аншба/Эпплтон

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Аншба/Эпплтон находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Аншба/Эпплтон является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Аншба/Эпплтон умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Аншба/Эпплтон обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Аншба/Эпплтон может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Пападакис/Эни

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Пападакис/Эни в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Пападакис/Эни уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Пападакис/Эни уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Пападакис/Эни обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Аншба/Эпплтон» — «Пападакис/Эни»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Аншба/Эпплтон и Пападакис/Эни. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Аншба/Эпплтон — Пападакис/Эни. Прогноз, ставки на матч(24.05.24)

Аншба/Эпплтон

На данном турнире Аншба/Эпплтон выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Аншба/Эпплтон выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Аншба/Эпплтон допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Аншба/Эпплтон особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Аншба/Эпплтон, это умение играть на травяных кортах.

Пападакис/Эни

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Пападакис/Эни все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Пападакис/Эни сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Пападакис/Эни все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Пападакис/Эни предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Аншба/Эпплтон — Пападакис/Эни Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Аншба/Эпплтон и Пападакис/Эни начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Аншба/Эпплтон и Пападакис/Эни показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Аншба/Эпплтон и Пападакис/Эни провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Аншба/Эпплтон и Пападакис/Эни действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Аншба/Эпплтон — Пападакис/Эни: порядок побьёт класс

Аншба/Эпплтон и Пападакис/Эни которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аншба/Эпплтон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пападакис/Эни хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аншба/Эпплтон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пападакис/Эни умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аншба/Эпплтон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пападакис/Эни вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аншба/Эпплтон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аншба/Эпплтон — Пападакис/Эни. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Аншба/Эпплтон и Пападакис/Эни букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Аншба/Эпплтон и Пападакис/Эни проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-813480-prognoz-na-match-hapoel-emek-ha-maayanot-hapoel-drom-hasharon-ot-eksperta-23-05-24/