Сивирджонкова/Шебекина — Зельникова/Кузьмова. Прогноз, ставки на матч (29.05.24)

29-го мая в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сивирджонкова/Шебекина , а противостоять в этом поединке будет Зельникова/Кузьмова.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 29-го мая, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Сивирджонкова/Шебекина — Зельникова/Кузьмова. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Сивирджонкова/Шебекина, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Сивирджонкова/Шебекина — Зельникова/Кузьмова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

29-го мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Сивирджонкова/Шебекина — Зельникова/Кузьмова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Зельникова/Кузьмова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Зельникова/Кузьмова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Сивирджонкова/Шебекина

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Сивирджонкова/Шебекина находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Сивирджонкова/Шебекина является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Сивирджонкова/Шебекина умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Сивирджонкова/Шебекина обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Сивирджонкова/Шебекина может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Зельникова/Кузьмова

Во взрослом туре Зельникова/Кузьмова проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Зельникова/Кузьмова пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Зельникова/Кузьмова предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Зельникова/Кузьмова еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Сивирджонкова/Шебекина — Зельникова/Кузьмова

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Сивирджонкова/Шебекина и Зельникова/Кузьмова уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Сивирджонкова/Шебекина — Зельникова/Кузьмова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.05.24)

Сивирджонкова/Шебекина

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Сивирджонкова/Шебекина, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Сивирджонкова/Шебекина уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Сивирджонкова/Шебекина старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Сивирджонкова/Шебекина, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Сивирджонкова/Шебекина не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Сивирджонкова/Шебекина все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Сивирджонкова/Шебекина точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Зельникова/Кузьмова

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Зельникова/Кузьмова хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Зельникова/Кузьмова никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Зельникова/Кузьмова сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Зельникова/Кузьмова всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Сивирджонкова/Шебекина — Зельникова/Кузьмова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сивирджонкова/Шебекина и Зельникова/Кузьмова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сивирджонкова/Шебекина и Зельникова/Кузьмова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сивирджонкова/Шебекина и Зельникова/Кузьмова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сивирджонкова/Шебекина и Зельникова/Кузьмова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сивирджонкова/Шебекина — Зельникова/Кузьмова: соперники не будут долго запрягать

Сивирджонкова/Шебекина и Зельникова/Кузьмова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сивирджонкова/Шебекина имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Зельникова/Кузьмова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сивирджонкова/Шебекина. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Зельникова/Кузьмова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сивирджонкова/Шебекина довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Зельникова/Кузьмова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сивирджонкова/Шебекина.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сивирджонкова/Шебекина — Зельникова/Кузьмова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сивирджонкова/Шебекина и Зельникова/Кузьмова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сивирджонкова/Шебекина и для Зельникова/Кузьмова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.