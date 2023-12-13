«Андреас Кацуракис (Гре)» – «Куадратилло Абдукваксоров (Узб)». 01.06.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 01-го июня 2024 года состоится интересный поединок Андреас Кацуракис (Гре) — Куадратилло Абдукваксоров (Узб), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 01-го июня 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Андреас Кацуракис (Гре) — Куадратилло Абдукваксоров (Узб). Это будет продолжаться вплоть до 06:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андреас Кацуракис (Гре) — Куадратилло Абдукваксоров (Узб):

победа Андреас Кацуракис (Гре) – 0, ничья – 0, победа Куадратилло Абдукваксоров (Узб) – 0

Прогноз на матч Андреас Кацуракис (Гре) – Куадратилло Абдукваксоров (Узб) Бои, титульный бой, 01-го июня 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Андреас Кацуракис (Гре) станет победителем боя. Если выиграет Куадратилло Абдукваксоров (Узб), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Андреас Кацуракис (Гре) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Андреас Кацуракис (Гре) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Андреас Кацуракис (Гре) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Андреас Кацуракис (Гре) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Куадратилло Абдукваксоров (Узб) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Куадратилло Абдукваксоров (Узб) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Куадратилло Абдукваксоров (Узб) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Куадратилло Абдукваксоров (Узб) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Куадратилло Абдукваксоров (Узб) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Андреас Кацуракис (Гре) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Андреас Кацуракис (Гре) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Андреас Кацуракис (Гре) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Андреас Кацуракис (Гре) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Андреас Кацуракис (Гре) валится с ног. К тому же, Андреас Кацуракис (Гре) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Андреас Кацуракис (Гре) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Куадратилло Абдукваксоров (Узб) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Куадратилло Абдукваксоров (Узб) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Куадратилло Абдукваксоров (Узб) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Куадратилло Абдукваксоров (Узб) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Куадратилло Абдукваксоров (Узб) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Андреас Кацуракис (Гре) – Куадратилло Абдукваксоров (Узб) 01.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Андреас Кацуракис (Гре) и Куадратилло Абдукваксоров (Узб). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Андреас Кацуракис (Гре) и Куадратилло Абдукваксоров (Узб) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Андреас Кацуракис (Гре) и Куадратилло Абдукваксоров (Узб). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Андреас Кацуракис (Гре) и Куадратилло Абдукваксоров (Узб) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Андреас Кацуракис (Гре) и Куадратилло Абдукваксоров (Узб) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Андреас Кацуракис (Гре) — Куадратилло Абдукваксоров (Узб) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Андреас Кацуракис (Гре) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Андреас Кацуракис (Гре) в данный момент сильнее, нежели Куадратилло Абдукваксоров (Узб), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Андреас Кацуракис (Гре)

Хотя Андреас Кацуракис (Гре) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Андреас Кацуракис (Гре) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Андреас Кацуракис (Гре) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Андреас Кацуракис (Гре) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Андреас Кацуракис (Гре) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Куадратилло Абдукваксоров (Узб)

Уже несколько лет Куадратилло Абдукваксоров (Узб) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Куадратилло Абдукваксоров (Узб) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Куадратилло Абдукваксоров (Узб) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Андреас Кацуракис (Гре) — Куадратилло Абдукваксоров (Узб). Прогноз и ставки на матч. Бои 01-го июня 2024 года

Никто не сомневается, что Андреас Кацуракис (Гре) намного сильнее, чем Куадратилло Абдукваксоров (Узб), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

В этом бою Андреас Кацуракис (Гре) является очевидным фаворитом, ведь Куадратилло Абдукваксоров (Узб) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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