«Таванчай ПК.Саенчай (Таи)» – «Джо Наттаут (Таи)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 08.06.2024 состоится интересный поединок Таванчай ПК.Саенчай (Таи) — Джо Наттаут (Таи), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Таванчай ПК.Саенчай (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 08.06.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джо Наттаут (Таи), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Таванчай ПК.Саенчай (Таи) — Джо Наттаут (Таи):

победа Таванчай ПК.Саенчай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Джо Наттаут (Таи) – 0

Прогноз на матч Таванчай ПК.Саенчай (Таи) – Джо Наттаут (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08.06.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Таванчай ПК.Саенчай (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джо Наттаут (Таи) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Таванчай ПК.Саенчай (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Таванчай ПК.Саенчай (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Таванчай ПК.Саенчай (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Таванчай ПК.Саенчай (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Джо Наттаут (Таи) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джо Наттаут (Таи) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джо Наттаут (Таи) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джо Наттаут (Таи) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джо Наттаут (Таи) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Таванчай ПК.Саенчай (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Таванчай ПК.Саенчай (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Таванчай ПК.Саенчай (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Таванчай ПК.Саенчай (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Таванчай ПК.Саенчай (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Джо Наттаут (Таи) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джо Наттаут (Таи) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джо Наттаут (Таи) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джо Наттаут (Таи) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джо Наттаут (Таи) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джо Наттаут (Таи) должен задуматься о своей обороне.

Таванчай ПК.Саенчай (Таи) – Джо Наттаут (Таи) 08.06.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Таванчай ПК.Саенчай (Таи) и Джо Наттаут (Таи) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Таванчай ПК.Саенчай (Таи) и Джо Наттаут (Таи). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Таванчай ПК.Саенчай (Таи) и Джо Наттаут (Таи) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Таванчай ПК.Саенчай (Таи) и Джо Наттаут (Таи) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Таванчай ПК.Саенчай (Таи) будет намного сильнее, чем Джо Наттаут (Таи), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Таванчай ПК.Саенчай (Таи) — Джо Наттаут (Таи) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джо Наттаут (Таи) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Таванчай ПК.Саенчай (Таи)

Несмотря на то, что Таванчай ПК.Саенчай (Таи) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Таванчай ПК.Саенчай (Таи) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Таванчай ПК.Саенчай (Таи) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Таванчай ПК.Саенчай (Таи) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джо Наттаут (Таи)

Прошлый бой Джо Наттаут (Таи) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Джо Наттаут (Таи) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Джо Наттаут (Таи) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Джо Наттаут (Таи) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Таванчай ПК.Саенчай (Таи) — Джо Наттаут (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08.06.2024

В настоящее время Таванчай ПК.Саенчай (Таи) и Джо Наттаут (Таи) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Таванчай ПК.Саенчай (Таи) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Таванчай ПК.Саенчай (Таи) — Джо Наттаут (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джо Наттаут (Таи) выиграет нокаутом.

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