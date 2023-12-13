«Каотаем Файртекс (Таи)» – «Ванпадей Луксуан (Таи)». 07.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Каотаем Файртекс (Таи) проведет 07 июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ванпадей Луксуан (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 17:55 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Каотаем Файртекс (Таи) — Ванпадей Луксуан (Таи) пройдет 07 июня, и можно не сомневаться, что в 17:55 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Каотаем Файртекс (Таи) имеет две победы нокаутом, а Ванпадей Луксуан (Таи) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каотаем Файртекс (Таи) — Ванпадей Луксуан (Таи):

победа Каотаем Файртекс (Таи) – 0, ничья – 0, победа Ванпадей Луксуан (Таи) – 0

Прогноз на матч Каотаем Файртекс (Таи) – Ванпадей Луксуан (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07 июня :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Каотаем Файртекс (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Ванпадей Луксуан (Таи), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Каотаем Файртекс (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Каотаем Файртекс (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Каотаем Файртекс (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Каотаем Файртекс (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Каотаем Файртекс (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Ванпадей Луксуан (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ванпадей Луксуан (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ванпадей Луксуан (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ванпадей Луксуан (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ванпадей Луксуан (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Каотаем Файртекс (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Каотаем Файртекс (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Каотаем Файртекс (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Каотаем Файртекс (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Каотаем Файртекс (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Ванпадей Луксуан (Таи) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ванпадей Луксуан (Таи) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ванпадей Луксуан (Таи) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ванпадей Луксуан (Таи) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ванпадей Луксуан (Таи), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Каотаем Файртекс (Таи) – Ванпадей Луксуан (Таи) 07.06.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Каотаем Файртекс (Таи) и Ванпадей Луксуан (Таи). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Каотаем Файртекс (Таи) и Ванпадей Луксуан (Таи) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Каотаем Файртекс (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Ванпадей Луксуан (Таи) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Каотаем Файртекс (Таи) и Ванпадей Луксуан (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Каотаем Файртекс (Таи) — Ванпадей Луксуан (Таи) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Ванпадей Луксуан (Таи), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Каотаем Файртекс (Таи)

Как бы Каотаем Файртекс (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Каотаем Файртекс (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Каотаем Файртекс (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Каотаем Файртекс (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Каотаем Файртекс (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Ванпадей Луксуан (Таи)

Прошлый бой Ванпадей Луксуан (Таи) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Ванпадей Луксуан (Таи) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Ванпадей Луксуан (Таи) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Ванпадей Луксуан (Таи) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Каотаем Файртекс (Таи) — Ванпадей Луксуан (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07 июня

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Каотаем Файртекс (Таи) — Ванпадей Луксуан (Таи) собираются ставить на то, что сильнее будет Каотаем Файртекс (Таи), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Каотаем Файртекс (Таи) легко справится с таким соперником, как Ванпадей Луксуан (Таи). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://evolvegame.ru/cat2-821612-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-patrik-shoen-robin-bertrand-06-06-24/

http://rockaluga.ru/cat0-952100-prognoz-keti-dann-harmoni-tan-06-iyunya-stavki-i-koefficienty/