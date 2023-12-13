Сан-Хуан Найтс — Ризал Голден Кулерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.06.24)

Сан-Хуан Найтс — Ризал Голден Кулерс (10-го июня 2024 года), ставки и коэффициенты

10-го июня 2024 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Хуан Найтс примет соперника по национальному первенству Ризал Голден Кулерс.



10-го июня 2024 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Сан-Хуан Найтс – Ризал Голден Кулерс, который начнется в 15:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Сан-Хуан Найтс были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



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В 15:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Сан-Хуан Найтс и Ризал Голден Кулерс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 10-го июня 2024 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Ризал Голден Кулерс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Сан-Хуан Найтс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Сан-Хуан Найтс

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Сан-Хуан Найтс, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Сан-Хуан Найтс отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Сан-Хуан Найтс также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Ризал Голден Кулерс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Ризал Голден Кулерс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Ризал Голден Кулерс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Филиппины, Сан-Хуан Найтс — Ризал Голден Кулерс

На 10-го июня 2024 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Сан-Хуан Найтс — Ризал Голден Кулерс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 15:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Сан-Хуан Найтс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Ризал Голден Кулерс удалось одержать победу у себя дома.



Сан-Хуан Найтс — Ризал Голден Кулерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.06.24)

Сан-Хуан Найтс

В этом сезоне баскетбольный клуб Сан-Хуан Найтс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Сан-Хуан Найтс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Ризал Голден Кулерс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Ризал Голден Кулерс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Ризал Голден Кулерс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Сан-Хуан Найтс — Ризал Голден Кулерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сан-Хуан Найтс — Ризал Голден Кулерс, который должен пройти 10-го июня 2024 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 15:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сан-Хуан Найтс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сан-Хуан Найтс — Ризал Голден Кулерс: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Сан-Хуан Найтс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сан-Хуан Найтс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сан-Хуан Найтс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сан-Хуан Найтс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Ризал Голден Кулерс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Ризал Голден Кулерс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Ризал Голден Кулерс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Хуан Найтс — Ризал Голден Кулерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сан-Хуан Найтс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сан-Хуан Найтс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сан-Хуан Найтс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Ризал Голден Кулерс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Ризал Голден Кулерс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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