«Давид Хачатрян (Арм)» – «Ислам Кадиев (Рос)». 12.06.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 12 июня букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Давид Хачатрян (Арм) — Ислам Кадиев (Рос). На ринге его участники появятся в 17:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Давид Хачатрян (Арм) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Давид Хачатрян (Арм) обладает несколькими чемпионскими титулами и 12 июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Ислам Кадиев (Рос), так что вряд ли в 17:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Давид Хачатрян (Арм) — Ислам Кадиев (Рос):

победа Давид Хачатрян (Арм) – 1.51, ничья – 25, победа Ислам Кадиев (Рос) – 2.665

Прогноз на матч Давид Хачатрян (Арм) – Ислам Кадиев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12 июня :

Ставки по коэффициенту 1.51 окажутся выигрышными, если Давид Хачатрян (Арм) станет победителем боя. Если выиграет Ислам Кадиев (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.665.

История личных встреч

В профессиональной карьере Давид Хачатрян (Арм) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Давид Хачатрян (Арм) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Давид Хачатрян (Арм) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Давид Хачатрян (Арм) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Давид Хачатрян (Арм) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Давид Хачатрян (Арм) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Ислам Кадиев (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ислам Кадиев (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ислам Кадиев (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ислам Кадиев (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ислам Кадиев (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Давид Хачатрян (Арм) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Давид Хачатрян (Арм) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Давид Хачатрян (Арм) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Давид Хачатрян (Арм) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Давид Хачатрян (Арм) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Ислам Кадиев (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Ислам Кадиев (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Ислам Кадиев (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Ислам Кадиев (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Ислам Кадиев (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Ислам Кадиев (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Ислам Кадиев (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Давид Хачатрян (Арм) – Ислам Кадиев (Рос) 12.06.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Давид Хачатрян (Арм) и Ислам Кадиев (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Давид Хачатрян (Арм) и Ислам Кадиев (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Давид Хачатрян (Арм) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Ислам Кадиев (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Давид Хачатрян (Арм) сейчас находится на пике формы, так что Ислам Кадиев (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Давид Хачатрян (Арм).

Титульный бой Давид Хачатрян (Арм) — Ислам Кадиев (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Ислам Кадиев (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Давид Хачатрян (Арм)

Как бы Давид Хачатрян (Арм) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Давид Хачатрян (Арм) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Давид Хачатрян (Арм) дрался на ринге только с представителями своей страны. Давид Хачатрян (Арм) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Давид Хачатрян (Арм) совершенно не работает над собственной защитой.

Ислам Кадиев (Рос)

В своей карьере Ислам Кадиев (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Ислам Кадиев (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Ислам Кадиев (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Ислам Кадиев (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Давид Хачатрян (Арм) — Ислам Кадиев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12 июня

Так как Давид Хачатрян (Арм) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Ислам Кадиев (Рос).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Давид Хачатрян (Арм) и Ислам Кадиев (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Давид Хачатрян (Арм) выиграет бой.

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