Ионеску/Фродин — Роннеи/Эрайдин. Прогноз, ставки на матч (19.06.24)

19 июня в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ионеску/Фродин , а противостоять в этом поединке будет Роннеи/Эрайдин.



Судья теннисного матча Ионеску/Фродин — Роннеи/Эрайдин должен дать знак о старте игры в 22:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 19 июня, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ионеску/Фродин и Роннеи/Эрайдин более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ионеску/Фродин имеет четыре победы, то Роннеи/Эрайдин может похвастаться лишь двумя победами.



Ионеску/Фродин — Роннеи/Эрайдин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 19 июня, так что в разделе тенниса можно найти поединок Ионеску/Фродин — Роннеи/Эрайдин. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 22:30 по Москве, пока не начался поединок. Ионеску/Фродин и Роннеи/Эрайдин еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Ионеску/Фродин

На данный момент Ионеску/Фродин является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Ионеску/Фродин поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Ионеску/Фродин пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Ионеску/Фродин слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Ионеску/Фродин будет более тщательно готовиться к поединку.



Роннеи/Эрайдин

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Роннеи/Эрайдинв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Роннеи/Эрайдин играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Роннеи/Эрайдин держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Роннеи/Эрайдин демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Роннеи/Эрайдин находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Ионеску/Фродин — Роннеи/Эрайдин

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ионеску/Фродин и Роннеи/Эрайдин впервые будут встречаться между собой. Если Ионеску/Фродин уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Роннеи/Эрайдин пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ионеску/Фродин демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ионеску/Фродин – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ионеску/Фродин — Роннеи/Эрайдин. Прогноз, ставки на матч(19.06.24)

Ионеску/Фродин

На этом турнире именно Ионеску/Фродин может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Ионеску/Фродин отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Ионеску/Фродин еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Ионеску/Фродин не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Роннеи/Эрайдин

В этом сезоне Роннеи/Эрайдин не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Роннеи/Эрайдин сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Роннеи/Эрайдин допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Роннеи/Эрайдин допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Роннеи/Эрайдин демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ионеску/Фродин — Роннеи/Эрайдин Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ионеску/Фродин и Роннеи/Эрайдин начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ионеску/Фродин и Роннеи/Эрайдин показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ионеску/Фродин и Роннеи/Эрайдин провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ионеску/Фродин и Роннеи/Эрайдин действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ионеску/Фродин — Роннеи/Эрайдин: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ионеску/Фродин имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ионеску/Фродин и Роннеи/Эрайдин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Роннеи/Эрайдин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ионеску/Фродин превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Роннеи/Эрайдин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ионеску/Фродин гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ионеску/Фродин — Роннеи/Эрайдин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ионеску/Фродин и Роннеи/Эрайдин сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ионеску/Фродин, и Роннеи/Эрайдин будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-829543-stavki-na-match-ural-riders-progress-prognoz-na-voleybol-ot-19-06-24/