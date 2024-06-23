«Чаз Полсон (США)» – «Джеймс Ромеро (США)». 23.06.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Чаз Полсон (США) — Джеймс Ромеро (США) на 23-го июня 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Чаз Полсон (США) и Джеймс Ромеро (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:30.

В 02:30 по московскому времени Чаз Полсон (США) и Джеймс Ромеро (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 23-го июня 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Чаз Полсон (США) и Джеймс Ромеро (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Чаз Полсон (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чаз Полсон (США) — Джеймс Ромеро (США):

победа Чаз Полсон (США) – 0, ничья – 0, победа Джеймс Ромеро (США) – 0

Прогноз на матч Чаз Полсон (США) – Джеймс Ромеро (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го июня 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Чаз Полсон (США) не очень выгодно, а вот Джеймс Ромеро (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Чаз Полсон (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Чаз Полсон (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Чаз Полсон (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Чаз Полсон (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Чаз Полсон (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Джеймс Ромеро (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джеймс Ромеро (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джеймс Ромеро (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джеймс Ромеро (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джеймс Ромеро (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Чаз Полсон (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Чаз Полсон (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Чаз Полсон (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Чаз Полсон (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Чаз Полсон (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Джеймс Ромеро (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джеймс Ромеро (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джеймс Ромеро (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джеймс Ромеро (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джеймс Ромеро (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Чаз Полсон (США) – Джеймс Ромеро (США) 23.06.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Чаз Полсон (США) и Джеймс Ромеро (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Чаз Полсон (США) и Джеймс Ромеро (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Чаз Полсон (США) и Джеймс Ромеро (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Чаз Полсон (США) и Джеймс Ромеро (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Чаз Полсон (США) и Джеймс Ромеро (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Чаз Полсон (США) — Джеймс Ромеро (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джеймс Ромеро (США).

Чаз Полсон (США)

Чаз Полсон (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Чаз Полсон (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Чаз Полсон (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Чаз Полсон (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Чаз Полсон (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Джеймс Ромеро (США)

На данный момент Джеймс Ромеро (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Джеймс Ромеро (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Джеймс Ромеро (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Джеймс Ромеро (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Джеймс Ромеро (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Чаз Полсон (США) — Джеймс Ромеро (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го июня 2024 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Чаз Полсон (США) — Джеймс Ромеро (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Чаз Полсон (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Чаз Полсон (США) — Джеймс Ромеро (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Чаз Полсон (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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