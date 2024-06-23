«Гоки Кобаяши (Япо)» – «Джозеф Сумабонг (Фил)». 23.06.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 23-го июня 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Гоки Кобаяши (Япо) — Джозеф Сумабонг (Фил). На ринге его участники появятся в 09:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Гоки Кобаяши (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 23-го июня 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Гоки Кобаяши (Япо) — Джозеф Сумабонг (Фил). По Москве начало данного поединка будет в 09:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гоки Кобаяши (Япо) — Джозеф Сумабонг (Фил):

победа Гоки Кобаяши (Япо) – 0, ничья – 0, победа Джозеф Сумабонг (Фил) – 0

Прогноз на матч Гоки Кобаяши (Япо) – Джозеф Сумабонг (Фил) Бои, титульный бой, 23-го июня 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Гоки Кобаяши (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джозеф Сумабонг (Фил) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Гоки Кобаяши (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Гоки Кобаяши (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Гоки Кобаяши (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Гоки Кобаяши (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Джозеф Сумабонг (Фил) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джозеф Сумабонг (Фил) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джозеф Сумабонг (Фил) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джозеф Сумабонг (Фил) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джозеф Сумабонг (Фил) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Гоки Кобаяши (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Гоки Кобаяши (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Гоки Кобаяши (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Гоки Кобаяши (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Гоки Кобаяши (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Гоки Кобаяши (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Джозеф Сумабонг (Фил) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джозеф Сумабонг (Фил) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джозеф Сумабонг (Фил) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джозеф Сумабонг (Фил) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джозеф Сумабонг (Фил), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Гоки Кобаяши (Япо) – Джозеф Сумабонг (Фил) 23.06.24

Появление на ринге таких бойцов, как Гоки Кобаяши (Япо) и Джозеф Сумабонг (Фил) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гоки Кобаяши (Япо) и Джозеф Сумабонг (Фил). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Гоки Кобаяши (Япо) и Джозеф Сумабонг (Фил) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Гоки Кобаяши (Япо) и Джозеф Сумабонг (Фил), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Гоки Кобаяши (Япо) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Гоки Кобаяши (Япо) в данный момент сильнее, нежели Джозеф Сумабонг (Фил), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Гоки Кобаяши (Япо)

Свою самую выдающуюся победу Гоки Кобаяши (Япо) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Гоки Кобаяши (Япо) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Гоки Кобаяши (Япо) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Гоки Кобаяши (Япо) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Гоки Кобаяши (Япо) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Джозеф Сумабонг (Фил)

Уже несколько лет Джозеф Сумабонг (Фил) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Джозеф Сумабонг (Фил) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Джозеф Сумабонг (Фил) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Гоки Кобаяши (Япо) — Джозеф Сумабонг (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 23-го июня 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Гоки Кобаяши (Япо) — Джозеф Сумабонг (Фил) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Гоки Кобаяши (Япо) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

В этом бою Гоки Кобаяши (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Джозеф Сумабонг (Фил) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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