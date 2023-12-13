Баптист/Паркс — Колодзьежова/Сискова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.06.24)

Прогноз и ставка на матч Баптист/Паркс — Колодзьежова/Сискова 22-го июня 2024 года

22-го июня 2024 года в 19:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Баптист/Паркс , а противостоять в этом поединке будет Колодзьежова/Сискова.



Теннисное противостояние Баптист/Паркс — Колодзьежова/Сискова пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 22-го июня 2024 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 19:05 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Баптист/Паркс является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Баптист/Паркс — Колодзьежова/Сискова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 22-го июня 2024 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Баптист/Паркс и Колодзьежова/Сискова. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 19:05 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Баптист/Паркс имеет на своем счету три победы, Колодзьежова/Сискова может похвастаться четырьмя.

Баптист/Паркс

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Баптист/Паркс находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Баптист/Паркс является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Баптист/Паркс умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Баптист/Паркс обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Баптист/Паркс может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Колодзьежова/Сискова

На этом турнире Колодзьежова/Сискова выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Колодзьежова/Сискова снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Колодзьежова/Сискова чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Колодзьежова/Сискова уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Колодзьежова/Сискова зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Баптист/Паркс» — «Колодзьежова/Сискова»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Баптист/Паркс и Колодзьежова/Сискова. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Баптист/Паркс и Колодзьежова/Сискова должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Баптист/Паркс — Колодзьежова/Сискова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.06.24)

Баптист/Паркс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Баптист/Паркс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Баптист/Паркс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Баптист/Паркс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Баптист/Паркс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Баптист/Паркс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Баптист/Паркс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Баптист/Паркс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Колодзьежова/Сискова

В этом сезоне Колодзьежова/Сискова не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Колодзьежова/Сискова сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Колодзьежова/Сискова допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Колодзьежова/Сискова допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Колодзьежова/Сискова демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Баптист/Паркс — Колодзьежова/Сискова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Баптист/Паркс и Колодзьежова/Сискова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Баптист/Паркс — Колодзьежова/Сискова: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Баптист/Паркс и Колодзьежова/Сискова, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Баптист/Паркс и Колодзьежова/Сискова уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баптист/Паркс — Колодзьежова/Сискова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Баптист/Паркс и Колодзьежова/Сискова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Баптист/Паркс, и Колодзьежова/Сискова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-831253-atlant-sc-saturn-prognoz-i-stavki-ot-specialista-22-06-24/