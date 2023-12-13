Жустин Софи Кван Танг Леонг — Мао Мушика. Прогноз, ставки на матч(25.06.24)

Прогноз и ставка на матч Жустин Софи Кван Танг Леонг — Мао Мушика 25.06.2024

25.06.2024 в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Жустин Софи Кван Танг Леонг , а противостоять в этом поединке будет Мао Мушика.



Судья теннисного матча Жустин Софи Кван Танг Леонг — Мао Мушика должен дать знак о старте игры в 09:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 25.06.2024, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Жустин Софи Кван Танг Леонг и Мао Мушика более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Жустин Софи Кван Танг Леонг имеет четыре победы, то Мао Мушика может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жустин Софи Кван Танг Леонг — Мао Мушика:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 25.06.2024 откроет его противостояние Жустин Софи Кван Танг Леонг — Мао Мушика. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 09:30 по МСК, то есть до начала игры. Жустин Софи Кван Танг Леонг и Мао Мушика отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мао Мушика может гордиться семью победами, а вот Жустин Софи Кван Танг Леонг имеет только пять выигранных встреч.

Жустин Софи Кван Танг Леонг

Так как Жустин Софи Кван Танг Леонг выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Жустин Софи Кван Танг Леонг снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Жустин Софи Кван Танг Леонг, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Жустин Софи Кван Танг Леонг чем-то удивить, пока не ясно.



Мао Мушика

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Мао Мушика теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Мао Мушика имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Мао Мушика испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Мао Мушика выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Мао Мушика занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Жустин Софи Кван Танг Леонг» — «Мао Мушика»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Жустин Софи Кван Танг Леонг и Мао Мушика. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Жустин Софи Кван Танг Леонг — Мао Мушика. Прогноз, ставки на матч(25.06.24)

Жустин Софи Кван Танг Леонг

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Жустин Софи Кван Танг Леонг, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Жустин Софи Кван Танг Леонг уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Жустин Софи Кван Танг Леонг старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Жустин Софи Кван Танг Леонг, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Жустин Софи Кван Танг Леонг не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Жустин Софи Кван Танг Леонг все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Жустин Софи Кван Танг Леонг точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мао Мушика

На этом турнире Мао Мушика играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Мао Мушика надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Мао Мушика находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Мао Мушика считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Жустин Софи Кван Танг Леонг — Мао Мушика Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Жустин Софи Кван Танг Леонг и Мао Мушика, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Жустин Софи Кван Танг Леонг и Мао Мушика играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Жустин Софи Кван Танг Леонг, и Мао Мушика неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Жустин Софи Кван Танг Леонг — Мао Мушика: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Жустин Софи Кван Танг Леонг и Мао Мушика, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Жустин Софи Кван Танг Леонг сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Мао Мушика имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Жустин Софи Кван Танг Леонг – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Жустин Софи Кван Танг Леонг и Мао Мушика на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жустин Софи Кван Танг Леонг — Мао Мушика. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Жустин Софи Кван Танг Леонг и Мао Мушика.



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