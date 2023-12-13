Ваншелбоим/Крумич — Михалик/Над: андердог способен удивить фаворита

Ваншелбоим/Крумич — Михалик/Над (25-го июня 2024 года), ставки и коэффициенты

25-го июня 2024 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ваншелбоим/Крумич , а противостоять в этом поединке будет Михалик/Над.



Ваншелбоим/Крумич сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 25-го июня 2024 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Михалик/Над. По Москве данный поединок начнется в 14:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Михалик/Над, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ваншелбоим/Крумич — Михалик/Над:

Ваншелбоим/Крумич имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 25-го июня 2024 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Михалик/Над. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ваншелбоим/Крумич имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ваншелбоим/Крумич

В этом сезоне Ваншелбоим/Крумич показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Ваншелбоим/Крумич сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Ваншелбоим/Крумич еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Ваншелбоим/Крумич обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Ваншелбоим/Крумич играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Ваншелбоим/Крумич любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Михалик/Над

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Михалик/Надв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Михалик/Над играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Михалик/Над держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Михалик/Над демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Михалик/Над находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ваншелбоим/Крумич и Михалик/Над впервые будут встречаться между собой. Если Ваншелбоим/Крумич уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Михалик/Над пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ваншелбоим/Крумич демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ваншелбоим/Крумич – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ваншелбоим/Крумич — Михалик/Над (25-го июня 2024 года), ставки и коэффициенты

Ваншелбоим/Крумич

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ваншелбоим/Крумич, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ваншелбоим/Крумич уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ваншелбоим/Крумич старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ваншелбоим/Крумич, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ваншелбоим/Крумич не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ваншелбоим/Крумич все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ваншелбоим/Крумич точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Михалик/Над

В этом сезоне Михалик/Над не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Михалик/Над сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Михалик/Над допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Михалик/Над допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Михалик/Над демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ваншелбоим/Крумич — Михалик/Над Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ваншелбоим/Крумич и Михалик/Над, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ваншелбоим/Крумич и Михалик/Над играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ваншелбоим/Крумич, и Михалик/Над неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ваншелбоим/Крумич — Михалик/Над: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ваншелбоим/Крумич имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ваншелбоим/Крумич и Михалик/Над отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Михалик/Над в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ваншелбоим/Крумич превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Михалик/Над сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ваншелбоим/Крумич гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ваншелбоим/Крумич — Михалик/Над. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ваншелбоим/Крумич и Михалик/Над.



http://evolvegame.ru/cat2-832562-chzhanshan-zhuliu-prognoz-professionala-na-tennis-25-06-24/